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Кошка прищуривается: знак нежности или скрытой тревоги

1:30
Зоосфера » Кошки

Задумывались ли вы, что может скрываться за загадочным прищуриванием глаз вашей кошки? Этот тонкий жест — не просто случайность, а способ питомца передать свои чувства и даже сигнализировать о проблемах.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка

Язык кошачьих глаз

Глаза кошки отражают её настроение: они могут говорить о спокойствии, привязанности или тревоге. Если питомец уютно устроился рядом, слегка прищурившись, это знак, что он чувствует себя в безопасности. Медленное моргание — своего рода кошачий поцелуй, передающий послание:

"Я с тобой в безопасности, мне хорошо"

Признаки доверия

  • Уютное положение и расслабленное поведение.
  • Легкое прищуривание без напряжения.

Сигналы тревоги

Иногда прищуривание сопровождается напряженной позой, опущенными ушами и дрожащими усами. Причинами могут стать:

  • Резкие движения или неожиданное приближение.
  • Новая обстановка и незнакомые люди.
  • Негативный прошлый опыт.

Проблемы со здоровьем

Если кошка моргает чаще, трет глаз или появляется покраснение век, это может свидетельствовать о таких заболеваниях, как:

  • Травмы роговицы
  • Конъюнктивит
  • Язва роговицы
  • Глаукома
  • Аллергии и раздражения

При возникновении подобных симптомов важно как можно скорее обратиться к ветеринару. Забота о глазах питомца — это забота о его благополучии и вашем спокойствии.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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