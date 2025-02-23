Кошка прищуривается: знак нежности или скрытой тревоги

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Задумывались ли вы, что может скрываться за загадочным прищуриванием глаз вашей кошки? Этот тонкий жест — не просто случайность, а способ питомца передать свои чувства и даже сигнализировать о проблемах.

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Язык кошачьих глаз

Глаза кошки отражают её настроение: они могут говорить о спокойствии, привязанности или тревоге. Если питомец уютно устроился рядом, слегка прищурившись, это знак, что он чувствует себя в безопасности. Медленное моргание — своего рода кошачий поцелуй, передающий послание:

"Я с тобой в безопасности, мне хорошо"

Признаки доверия

Уютное положение и расслабленное поведение.

Легкое прищуривание без напряжения.

Сигналы тревоги

Иногда прищуривание сопровождается напряженной позой, опущенными ушами и дрожащими усами. Причинами могут стать:

Резкие движения или неожиданное приближение.

Новая обстановка и незнакомые люди.

Негативный прошлый опыт.

Проблемы со здоровьем

Если кошка моргает чаще, трет глаз или появляется покраснение век, это может свидетельствовать о таких заболеваниях, как:

Травмы роговицы

Конъюнктивит

Язва роговицы

Глаукома

Аллергии и раздражения

При возникновении подобных симптомов важно как можно скорее обратиться к ветеринару. Забота о глазах питомца — это забота о его благополучии и вашем спокойствии.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

