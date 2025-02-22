От улицы до дворца: как тайская принцесса спасла собаку с печальной судьбой

История верности и сострадания развернулась в Таиланде. Принцесса Сирибха Чудабхорн приютила собаку по кличке Му-Даенг, которая два месяца жила возле магазина в провинции Накхонратчасима, ожидая хозяина, который уже не вернётся.
Трагедия, после которой собака осталась одна
В ноябре владелец Му-Даенг внезапно почувствовал себя плохо прямо у входа в магазин. Врачи не смогли его спасти, а преданный пёс остался ждать на том же месте. Проходившие мимо люди подкармливали собаку, приносили ей игрушки, но она не покидала точку, где в последний раз видела хозяина.
Как принцесса узнала о Му-Даенг
О судьбе собаки узнала принцесса Сирибха Чудабхорн, внучка покойного короля Рамы IX. В это время она искала себе питомца, а история Му-Даенг тронула её до глубины души. Принцесса решила забрать преданного пса к себе и пообещала окружить его заботой и любовью, словно собственного ребёнка.
Новый дом и королевская забота
После визита к ветеринару Му-Даенг отправилась в резиденцию принцессы в провинции Чиангмай, где уже живут другие спасённые ею животные. Теперь собака обрела не только новый дом, но и семью, готовую окружить её теплом и вниманием.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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