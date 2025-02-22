От улицы до дворца: как тайская принцесса спасла собаку с печальной судьбой

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Тайская принцесса спасла собаку, которая два месяца ждала умершего хозяина

История верности и сострадания развернулась в Таиланде. Принцесса Сирибха Чудабхорн приютила собаку по кличке Му-Даенг, которая два месяца жила возле магазина в провинции Накхонратчасима, ожидая хозяина, который уже не вернётся.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Две собаки

Трагедия, после которой собака осталась одна

В ноябре владелец Му-Даенг внезапно почувствовал себя плохо прямо у входа в магазин. Врачи не смогли его спасти, а преданный пёс остался ждать на том же месте. Проходившие мимо люди подкармливали собаку, приносили ей игрушки, но она не покидала точку, где в последний раз видела хозяина.

Как принцесса узнала о Му-Даенг

О судьбе собаки узнала принцесса Сирибха Чудабхорн, внучка покойного короля Рамы IX. В это время она искала себе питомца, а история Му-Даенг тронула её до глубины души. Принцесса решила забрать преданного пса к себе и пообещала окружить его заботой и любовью, словно собственного ребёнка.

Новый дом и королевская забота

После визита к ветеринару Му-Даенг отправилась в резиденцию принцессы в провинции Чиангмай, где уже живут другие спасённые ею животные. Теперь собака обрела не только новый дом, но и семью, готовую окружить её теплом и вниманием.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



