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Кто тут главный, или как кошки выбирают себе "подушку" среди людей

2:05
Зоосфера

Почему кот выбирает именно вас для сна: это не случайность

Коты - очаровательные создания, особенно когда они мирно спят. Но задумывались ли вы, почему питомец выбирает для сна именно вас, а не кого-то другого из семьи? Оказывается, у мурлык есть целая система критериев, по которым они определяют идеального компаньона для отдыха.

Кошка и ребёнок
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка и ребёнок

Кот выбирает того, с кем безопасно

В дикой природе кошки тщательно подбирают место для сна, избегая малейшей угрозы. Домашние пушистики не утратили этот инстинкт - они стремятся отдыхать там, где чувствуют себя наиболее защищёнными. Если ваш питомец укладывается рядом с вами, значит, он считает вас самым надёжным "убежищем".

Тепло — ещё один важный фактор

Кошки — настоящие любители тепла, и человеческое тело для них — естественный источник уюта. Особенно в холодное время года питомцы интуитивно выбирают самых тёплых членов семьи, чтобы прижаться к ним и согреться.

Эмоциональная привязанность

Несмотря на независимый нрав, кошки способны крепко привязываться к людям. Если мурлыка выбрал вас для сна, это знак особого доверия и эмоциональной связи. Он ощущает рядом с вами комфорт и спокойствие, а значит, вы для него — не просто источник тепла, но и надёжный друг.

Запах имеет значение

Чувство обоняния у кошек развито невероятно сильно, поэтому выбор места для сна во многом зависит от запаха. Животное предпочтёт того человека, чей аромат ему наиболее приятен и знаком. Более того, кот может даже пометить вас своими феромонами, показывая, что считает вас своей "территорией".

Здоровье и забота

Интересно, что если коту нездоровится, он может инстинктивно искать рядом самого заботливого человека. В такие моменты питомец стремится быть с тем, кому больше всего доверяет, зная, что рядом с этим человеком ему будет легче справиться с недомоганием.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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