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Кошка не даёт вам покоя? Простые способы справиться с её энергией

1:36
Зоосфера

Кошки любят играть, и это нормально. Но что делать, если ваш питомец сносит всё на своём пути, скачет ночами и мешает другим животным в доме? Как справиться с излишней энергичностью, не подавляя естественные инстинкты?

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

Как ужиться с гиперактивной кошкой

1. Установите режим игр
Лучшее время для активных развлечений — утро или день. Вечером, особенно перед сном, разыгрывать питомца не стоит, иначе он всю ночь будет носиться по дому.

2. Разнообразьте игрушки и развлечения
Кошке быстро надоедает один и тот же мячик. Попробуйте разные игрушки: мягкие, интерактивные, фантики, лазерную указку. Некоторые питомцы любят играть с хозяевами — бегать, кружиться на руках, "охотиться" на движущиеся руки.

3. Следите за режимом сна
Если кошка не спит даже ночью, это повод задуматься. Ветеринар может порекомендовать лёгкие успокоительные, но главное — не делать бодрствование по ночам привычкой.

4. Дайте выход энергии на улице
Если есть возможность, выпускайте кошку на прогулки во двор. Погоня за мухами, наблюдение за птицами и свежий воздух помогут ей тратить лишнюю энергию и быстрее засыпать по вечерам.

Когда кошка становится спокойнее?

Со временем даже самый игривый кот становится ленивее, предпочитая сон активным играм. Однако если ваш питомец ещё молод, лучше сразу научиться направлять его энергию в нужное русло.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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