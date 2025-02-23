Кошка не даёт вам покоя? Простые способы справиться с её энергией

Кошки любят играть, и это нормально. Но что делать, если ваш питомец сносит всё на своём пути, скачет ночами и мешает другим животным в доме? Как справиться с излишней энергичностью, не подавляя естественные инстинкты?
1. Установите режим игр
Лучшее время для активных развлечений — утро или день. Вечером, особенно перед сном, разыгрывать питомца не стоит, иначе он всю ночь будет носиться по дому.
2. Разнообразьте игрушки и развлечения
Кошке быстро надоедает один и тот же мячик. Попробуйте разные игрушки: мягкие, интерактивные, фантики, лазерную указку. Некоторые питомцы любят играть с хозяевами — бегать, кружиться на руках, "охотиться" на движущиеся руки.
3. Следите за режимом сна
Если кошка не спит даже ночью, это повод задуматься. Ветеринар может порекомендовать лёгкие успокоительные, но главное — не делать бодрствование по ночам привычкой.
4. Дайте выход энергии на улице
Если есть возможность, выпускайте кошку на прогулки во двор. Погоня за мухами, наблюдение за птицами и свежий воздух помогут ей тратить лишнюю энергию и быстрее засыпать по вечерам.
Со временем даже самый игривый кот становится ленивее, предпочитая сон активным играм. Однако если ваш питомец ещё молод, лучше сразу научиться направлять его энергию в нужное русло.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.