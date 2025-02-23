Какие овощи полезны собакам, а какие могут навредить? Разбираем всё по пунктам

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Правильное питание — залог здоровья и долголетия собаки. Даже если ваш питомец питается промышленными кормами, время от времени стоит добавлять в его рацион натуральные продукты. Овощи — отличное дополнение, которое поможет укрепить иммунитет, улучшить зрение и поддержать работу внутренних органов.

Фото: freepik.com by nikitabuida, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака с мячиком

Какие овощи можно давать собаке?

1. Шпинат — витаминная поддержка

Этот полезный зелёный овощ богат витаминами и минералами, которые помогают:

Улучшить зрение.

Защитить полость рта от воспалений.

Укрепить иммунную систему.

Шпинат можно добавлять в кашу или давать в измельчённом виде. Однако его не рекомендуют при заболеваниях почек и ЖКТ. Безопасная дозировка — от 1 до 3 больших ложек.

2. Морковь — польза для глаз и ЖКТ

Собаки любят морковь за её сладковатый вкус. Этот овощ:

Поддерживает здоровье глаз.

Улучшает пищеварение благодаря клетчатке.

Способствует очищению зубов.

Важно, чтобы морковь не занимала более 10% от рациона питомца.

3. Огурцы — польза для сердца и зубов

Свежие огурцы содержат антиоксиданты, укрепляют сердечно-сосудистую систему и помогают чистить зубы.

Сколько давать?

Маленьким породам — несколько кусочков.

Средним собакам — половину или один небольшой огурец.

Крупным породам — до двух средних огурцов.

Важно помнить!

Овощи не заменяют основной рацион, а лишь дополняют его.

Перед введением новых продуктов проконсультируйтесь с ветеринаром.

Следите за реакцией питомца: если появились расстройства ЖКТ, исключите продукт.

Добавляя эти овощи в рацион, вы укрепите здоровье собаки и разнообразите её питание!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

