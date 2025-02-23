Какие овощи полезны собакам, а какие могут навредить? Разбираем всё по пунктам

Правильное питание — залог здоровья и долголетия собаки. Даже если ваш питомец питается промышленными кормами, время от времени стоит добавлять в его рацион натуральные продукты. Овощи — отличное дополнение, которое поможет укрепить иммунитет, улучшить зрение и поддержать работу внутренних органов.
1. Шпинат — витаминная поддержка
Этот полезный зелёный овощ богат витаминами и минералами, которые помогают:
Шпинат можно добавлять в кашу или давать в измельчённом виде. Однако его не рекомендуют при заболеваниях почек и ЖКТ. Безопасная дозировка — от 1 до 3 больших ложек.
2. Морковь — польза для глаз и ЖКТ
Собаки любят морковь за её сладковатый вкус. Этот овощ:
Важно, чтобы морковь не занимала более 10% от рациона питомца.
3. Огурцы — польза для сердца и зубов
Свежие огурцы содержат антиоксиданты, укрепляют сердечно-сосудистую систему и помогают чистить зубы.
Сколько давать?
Овощи не заменяют основной рацион, а лишь дополняют его.
Перед введением новых продуктов проконсультируйтесь с ветеринаром.
Следите за реакцией питомца: если появились расстройства ЖКТ, исключите продукт.
Добавляя эти овощи в рацион, вы укрепите здоровье собаки и разнообразите её питание!
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.