Ребёнок мечтает о собаке? Вот какие породы станут ему лучшими друзьями

Ласковая, терпеливая и умная собака может стать для ребёнка настоящим другом. Многие взрослые с теплотой вспоминают четвероногого компаньона, с которым росли. Однако не все породы подходят для семьи с детьми: слишком хрупкие собаки могут пострадать от неосторожных игр, а крупные — случайно напугать или уронить малыша.
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Ребенок и собака
Какие же собаки лучше всего подходят для семей с детьми?
Лучшие породы для семьи с ребёнком
1. Овчарки и пастушьи собаки
Колли (длинношерстная, гладкошерстная, бородатая) — умные, чистоплотные и терпеливые, хорошо поддаются дрессировке.
Шелти (мини-колли) — ласковые и энергичные, подходят даже для маленьких детей.
Вельш-корги-пемброк — коротконогая овчарка, которая отличается весёлым нравом и преданностью.
Бордер-колли и австралийская овчарка — активные и умные собаки, идеальны для подростков, ведущих активный образ жизни.
2. Терьеры
Эрдельтерьер, фокстерьер, джек-рассел-терьер — весёлые, энергичные, подходят для детей, любящих активные игры. К тому же их шерсть не остаётся на полу, если вовремя проводить тримминг.
3. Спаниели
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — дружелюбный и ласковый, прекрасно ладит с детьми.
Английский и американский кокер-спаниель — умные, игривые и нежные собаки среднего размера.
4. Ретриверы
Лабрадор-ретривер и золотистый ретривер — одни из самых преданных и умных собак, часто используются в качестве терапевтов и поводырей.
5. Пудель
Умный, легко обучаемый, не линяет и не имеет запаха, что делает его идеальным вариантом для семей с аллергиками.
Другие породы, подходящие для семей с детьми:
Брюссельский гриффон — маленькая, но крепкая и дружелюбная собака.
Французский бульдог — спокойный и преданный, любит детей.
Ньюфаундленд — настоящий мягкий гигант, который защитит ребёнка и будет с ним нежен.
Сеттеры и шнауцеры — добрые, энергичные и преданные породы.
Как избежать проблем с собакой в семье?
Собака должна быть здоровой, привитой и обработанной от паразитов.
Ребёнку нужно объяснить, что нельзя дразнить собаку, отбирать у неё еду и игрушки.
Не тревожьте питомца, если он спит или ест.
Выгуливать собаку можно разрешать только детям старше 14 лет, чтобы избежать несчастных случаев.
Выбирая собаку, важно учитывать не только породу, но и характер конкретного животного. Воспитание, забота и любовь сделают вашего питомца настоящим другом для всей семьи!
Уточнения
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.