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Ребёнок мечтает о собаке? Вот какие породы станут ему лучшими друзьями

2:54
Зоосфера

Ласковая, терпеливая и умная собака может стать для ребёнка настоящим другом. Многие взрослые с теплотой вспоминают четвероногого компаньона, с которым росли. Однако не все породы подходят для семьи с детьми: слишком хрупкие собаки могут пострадать от неосторожных игр, а крупные — случайно напугать или уронить малыша.

Ребенок и собака
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ребенок и собака

Какие же собаки лучше всего подходят для семей с детьми?

Лучшие породы для семьи с ребёнком

1. Овчарки и пастушьи собаки

  • Колли (длинношерстная, гладкошерстная, бородатая) — умные, чистоплотные и терпеливые, хорошо поддаются дрессировке.
  • Шелти (мини-колли) — ласковые и энергичные, подходят даже для маленьких детей.
  • Вельш-корги-пемброк — коротконогая овчарка, которая отличается весёлым нравом и преданностью.
  • Бордер-колли и австралийская овчарка — активные и умные собаки, идеальны для подростков, ведущих активный образ жизни.

2. Терьеры

  • Эрдельтерьер, фокстерьер, джек-рассел-терьер — весёлые, энергичные, подходят для детей, любящих активные игры. К тому же их шерсть не остаётся на полу, если вовремя проводить тримминг.

3. Спаниели

  • Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — дружелюбный и ласковый, прекрасно ладит с детьми.
  • Английский и американский кокер-спаниель — умные, игривые и нежные собаки среднего размера.

4. Ретриверы

  • Лабрадор-ретривер и золотистый ретривер — одни из самых преданных и умных собак, часто используются в качестве терапевтов и поводырей.

5. Пудель

  • Умный, легко обучаемый, не линяет и не имеет запаха, что делает его идеальным вариантом для семей с аллергиками.

Другие породы, подходящие для семей с детьми:

  • Брюссельский гриффон — маленькая, но крепкая и дружелюбная собака.
  • Французский бульдог — спокойный и преданный, любит детей.
  • Ньюфаундленд — настоящий мягкий гигант, который защитит ребёнка и будет с ним нежен.
  • Сеттеры и шнауцеры — добрые, энергичные и преданные породы.

Как избежать проблем с собакой в семье?

  1. Собака должна быть здоровой, привитой и обработанной от паразитов.
  2. Ребёнку нужно объяснить, что нельзя дразнить собаку, отбирать у неё еду и игрушки.
  3. Не тревожьте питомца, если он спит или ест.
  4. Выгуливать собаку можно разрешать только детям старше 14 лет, чтобы избежать несчастных случаев.

Выбирая собаку, важно учитывать не только породу, но и характер конкретного животного. Воспитание, забота и любовь сделают вашего питомца настоящим другом для всей семьи!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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