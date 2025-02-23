Ребёнок мечтает о собаке? Вот какие породы станут ему лучшими друзьями

2:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ласковая, терпеливая и умная собака может стать для ребёнка настоящим другом. Многие взрослые с теплотой вспоминают четвероногого компаньона, с которым росли. Однако не все породы подходят для семьи с детьми: слишком хрупкие собаки могут пострадать от неосторожных игр, а крупные — случайно напугать или уронить малыша.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ребенок и собака

Какие же собаки лучше всего подходят для семей с детьми?

Лучшие породы для семьи с ребёнком

1. Овчарки и пастушьи собаки

Колли (длинношерстная, гладкошерстная, бородатая) — умные, чистоплотные и терпеливые, хорошо поддаются дрессировке.

— умные, чистоплотные и терпеливые, хорошо поддаются дрессировке. Шелти (мини-колли) — ласковые и энергичные, подходят даже для маленьких детей.

(мини-колли) — ласковые и энергичные, подходят даже для маленьких детей. Вельш-корги-пемброк — коротконогая овчарка, которая отличается весёлым нравом и преданностью.

— коротконогая овчарка, которая отличается весёлым нравом и преданностью. Бордер-колли и австралийская овчарка — активные и умные собаки, идеальны для подростков, ведущих активный образ жизни.

2. Терьеры

Эрдельтерьер, фокстерьер, джек-рассел-терьер — весёлые, энергичные, подходят для детей, любящих активные игры. К тому же их шерсть не остаётся на полу, если вовремя проводить тримминг.

3. Спаниели

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — дружелюбный и ласковый, прекрасно ладит с детьми.

— дружелюбный и ласковый, прекрасно ладит с детьми. Английский и американский кокер-спаниель — умные, игривые и нежные собаки среднего размера.

4. Ретриверы

Лабрадор-ретривер и золотистый ретривер — одни из самых преданных и умных собак, часто используются в качестве терапевтов и поводырей.

5. Пудель

Умный, легко обучаемый, не линяет и не имеет запаха, что делает его идеальным вариантом для семей с аллергиками.

Другие породы, подходящие для семей с детьми:

Брюссельский гриффон — маленькая, но крепкая и дружелюбная собака.

— маленькая, но крепкая и дружелюбная собака. Французский бульдог — спокойный и преданный, любит детей.

— спокойный и преданный, любит детей. Ньюфаундленд — настоящий мягкий гигант, который защитит ребёнка и будет с ним нежен.

— настоящий мягкий гигант, который защитит ребёнка и будет с ним нежен. Сеттеры и шнауцеры — добрые, энергичные и преданные породы.

Как избежать проблем с собакой в семье?

Собака должна быть здоровой, привитой и обработанной от паразитов. Ребёнку нужно объяснить, что нельзя дразнить собаку, отбирать у неё еду и игрушки. Не тревожьте питомца, если он спит или ест. Выгуливать собаку можно разрешать только детям старше 14 лет, чтобы избежать несчастных случаев.

Выбирая собаку, важно учитывать не только породу, но и характер конкретного животного. Воспитание, забота и любовь сделают вашего питомца настоящим другом для всей семьи!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

