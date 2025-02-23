Кошка орёт, и вы не знаете, что делать? Вот что поможет решить проблему

Вы уже не помните, что такое спокойный сон, потому что ваш питомец устраивает ночные концерты? Соседи стучат по батареям, а вы мечтаете о звукоизоляции? Прежде чем злиться, разберитесь: кошка кричит не из вредности, а по вполне объяснимым причинам.
Возрастные изменения
Пожилые кошки могут страдать от деменции, из-за чего теряются в пространстве, забывают, где находится еда, и зовут хозяина, как беспомощные котята.
Инстинкты размножения
Если питомец не стерилизован, то во время течки его крики разнесутся на весь район.
Боль и болезни
Артрит, почечные заболевания, гипертиреоз (который вызывает голод и тревожность) — все это может быть причиной ночных воплей.
Высокое давление и ухудшение зрения
Кошки с гипертонией могут плохо видеть, а любой шорох вызывает у них страх, который выражается в громких криках.
Если кошка не даёт вам спать, не игнорируйте её поведение. Разобравшись с причиной, можно вернуть себе спокойные ночи и сделать жизнь питомца комфортнее.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.