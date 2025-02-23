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Кошка орёт, и вы не знаете, что делать? Вот что поможет решить проблему

2:18
Зоосфера

Вы уже не помните, что такое спокойный сон, потому что ваш питомец устраивает ночные концерты? Соседи стучат по батареям, а вы мечтаете о звукоизоляции? Прежде чем злиться, разберитесь: кошка кричит не из вредности, а по вполне объяснимым причинам.

Мяукающий котенок
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мяукающий котенок

Почему кошка кричит по ночам?

  1. Возрастные изменения
    Пожилые кошки могут страдать от деменции, из-за чего теряются в пространстве, забывают, где находится еда, и зовут хозяина, как беспомощные котята.

  2. Инстинкты размножения
    Если питомец не стерилизован, то во время течки его крики разнесутся на весь район.

  3. Боль и болезни
    Артрит, почечные заболевания, гипертиреоз (который вызывает голод и тревожность) — все это может быть причиной ночных воплей.

  4. Высокое давление и ухудшение зрения
    Кошки с гипертонией могут плохо видеть, а любой шорох вызывает у них страх, который выражается в громких криках.

Как помочь кошке и себе?

  • Уберите раздражители: выключите телевизор, закройте окна, чтобы лишний шум не тревожил питомца.
  • Обеспечьте доступ к пище: поставьте миски с едой и водой в удобное место, особенно если у кошки проблемы с суставами.
  • Используйте феромонный диффузор: он создаст эффект успокоения за счёт искусственных запахов, напоминающих котёнку о матери.
  • Проведите "расследование": поставьте камеру и посмотрите, не кричит ли кошка в одиночестве — это может быть признаком сепарационной тревоги.
  • Создайте фон для уюта: оставьте включённое радио, чтобы кошка слышала голоса и не чувствовала себя одинокой.

Что делать, если кошке просто скучно?

  • Купите интерактивные игрушки: двигающаяся мышь или лазерная указка увлекут питомца.
  • Установите кормушку для птиц за окном — наблюдение за пернатыми развлечёт кошку.
  • Играйте с ней перед сном хотя бы 15 минут — выплеснув энергию, питомец проспит всю ночь.

Если кошка не даёт вам спать, не игнорируйте её поведение. Разобравшись с причиной, можно вернуть себе спокойные ночи и сделать жизнь питомца комфортнее.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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