Кошка орёт, и вы не знаете, что делать? Вот что поможет решить проблему

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы уже не помните, что такое спокойный сон, потому что ваш питомец устраивает ночные концерты? Соседи стучат по батареям, а вы мечтаете о звукоизоляции? Прежде чем злиться, разберитесь: кошка кричит не из вредности, а по вполне объяснимым причинам.

Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мяукающий котенок

Почему кошка кричит по ночам?

Возрастные изменения

Пожилые кошки могут страдать от деменции, из-за чего теряются в пространстве, забывают, где находится еда, и зовут хозяина, как беспомощные котята. Инстинкты размножения

Если питомец не стерилизован, то во время течки его крики разнесутся на весь район. Боль и болезни

Артрит, почечные заболевания, гипертиреоз (который вызывает голод и тревожность) — все это может быть причиной ночных воплей. Высокое давление и ухудшение зрения

Кошки с гипертонией могут плохо видеть, а любой шорох вызывает у них страх, который выражается в громких криках.

Как помочь кошке и себе?

Уберите раздражители : выключите телевизор, закройте окна, чтобы лишний шум не тревожил питомца.

: выключите телевизор, закройте окна, чтобы лишний шум не тревожил питомца. Обеспечьте доступ к пище : поставьте миски с едой и водой в удобное место, особенно если у кошки проблемы с суставами.

: поставьте миски с едой и водой в удобное место, особенно если у кошки проблемы с суставами. Используйте феромонный диффузор : он создаст эффект успокоения за счёт искусственных запахов, напоминающих котёнку о матери.

: он создаст эффект успокоения за счёт искусственных запахов, напоминающих котёнку о матери. Проведите "расследование" : поставьте камеру и посмотрите, не кричит ли кошка в одиночестве — это может быть признаком сепарационной тревоги.

: поставьте камеру и посмотрите, не кричит ли кошка в одиночестве — это может быть признаком сепарационной тревоги. Создайте фон для уюта: оставьте включённое радио, чтобы кошка слышала голоса и не чувствовала себя одинокой.

Что делать, если кошке просто скучно?

Купите интерактивные игрушки: двигающаяся мышь или лазерная указка увлекут питомца.

Установите кормушку для птиц за окном — наблюдение за пернатыми развлечёт кошку.

Играйте с ней перед сном хотя бы 15 минут — выплеснув энергию, питомец проспит всю ночь.

Если кошка не даёт вам спать, не игнорируйте её поведение. Разобравшись с причиной, можно вернуть себе спокойные ночи и сделать жизнь питомца комфортнее.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

