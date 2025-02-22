Иммунитет собаки рухнет, если не учитывать этот важный момент

3:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Знаете ли вы, что иммунитет собаки — это её главный защитник от болезней, вирусов и бактерий? Однако в современном мире он подвергается серьёзным испытаниям. Загрязнённая среда, неправильное питание и новые штаммы вирусов ослабляют организм питомцев. Особенно уязвимы щенки и пожилые животные.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ребенок и собака

Как понять, что иммунитет собаки снижен

Первым признаком проблемы могут стать изменения в поведении: ваш активный друг вдруг становится апатичным, быстро устаёт и теряет интерес к играм и прогулкам. У некоторых питомцев пропадает аппетит, а время сна заметно увеличивается.

Также на снижение иммунитета указывают физические изменения: шерсть становится ломкой и тусклой, кожа — сухой или воспалённой, а слизистые оболочки приобретают бледный или покрасневший оттенок. Постоянные инфекции, плохое заживление ран и проблемы с пищеварением — ещё одни тревожные сигналы.

Особенно внимательными должны быть хозяева собак с хроническими болезнями, ведь при слабом иммунитете эти заболевания обостряются, а выздоровление становится сложнее и дольше.

Как укрепить иммунитет собаки

1. Правильное питание

Рацион должен быть богат качественным белком (мясо, рыба, яйца) и необходимыми жирами. Готовые корма премиум-класса обеспечивают баланс полезных веществ. Натуральное питание требует особого внимания к наличию витаминов группы B, цинка и железа. В сложные периоды могут понадобиться витаминные добавки, но только после консультации с ветеринаром.

2. Регулярная вакцинация

Прививки остаются одним из лучших способов укрепить иммунитет. Современные вакцины безопасны и эффективны, но очень важно придерживаться графика вакцинации, чтобы защитные функции не ослабевали.

3. Физическая активность

Регулярные прогулки и игры укрепляют организм собаки, улучшают обмен веществ и снижают стресс, который ослабляет иммунитет. Важно, чтобы нагрузки были подобраны по возрасту, породе и здоровью.

4. Борьба с паразитами

Блохи, клещи и гельминты сильно ослабляют организм питомца. Регулярная дегельминтизация и защита от внешних паразитов (капли, ошейники) помогут снять лишнюю нагрузку с иммунной системы.

5. Уменьшение стресса

Стресс повышает уровень кортизола, подавляющего иммунитет. Обеспечьте собаке спокойную, стабильную обстановку, регулярные прогулки и игры. При необходимости можно использовать натуральные успокаивающие средства, обсудив их с ветеринаром.

6. Применение витаминов и пробиотиков

Пробиотики полезны после антибиотиков и при проблемах с ЖКТ. Витамины необходимы в периоды роста или старения, но избыток также вреден. Перед использованием любых добавок нужно проконсультироваться с ветеринаром.

Чего делать нельзя

Самолечение, использование человеческих лекарств без консультации с ветеринаром и давание питомцу опасных продуктов (чеснок, шоколад, виноград) может привести к серьёзным проблемам.

Поддержание иммунитета собаки — это проявление заботы и любви. Помните, здоровая собака — это счастливая собака.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

