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Кошки бьют друг друга лапами: вы удивитесь, зачем они это делают

2:23
Зоосфера » Кошки

Замечали ли вы, как кошки, мирно играя друг с другом, вдруг начинают бить друг друга лапами? Иногда даже кажется, что они делают это слишком резко. Вопрос, который сразу возникает: не является ли такое поведение агрессией?

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка

Лапы — главное оружие кошки

Лапы кошки — это не только милое "оружие" домашнего питомца, но и важная часть тела, которая помогает ей чувствовать себя в безопасности. В дикой природе лапы и когти обеспечивают защиту и помогают охотиться, поэтому вполне логично, что и в играх питомцы используют их очень активно.

Игра или агрессия

Когда кошки весело гоняются друг за другом и внезапно начинают обмениваться ударами лап, это чаще всего просто игра. В таких случаях питомцы не выпускают когти, не рычат и не проявляют других агрессивных признаков. Они просто развлекаются, тренируя естественные инстинкты.

Например, интересное наблюдение: кошки часто любят играть, находясь по разным сторонам двери. Одна кошка выставляет лапу, другая пытается её поймать. Такое поведение абсолютно нормально. Знакомый запах компаньона успокаивает животных, позволяя им безопасно играть и исследовать друг друга.

Дикие кошки тоже играют

Если взглянуть на поведение диких кошек, можно увидеть, что они тоже любят игры с лапами. Они гоняются друг за другом, делают выпады и удары, но при этом не проявляют агрессии. Это подтверждает, что такое поведение естественно и заложено природой.

Когда стоит насторожиться

Однако нужно уметь отличать игру от настоящей агрессии. Настораживающие признаки:

  • громкое рычание
  • выпускаемые когти
  • напряжённое движение хвоста
  • прижатые уши

Если вы заметили эти сигналы, нужно вмешаться, чтобы кошки не нанесли друг другу травмы.

Причины агрессии между кошками

Иногда причиной агрессивного поведения может быть банальная нехватка физической активности. Кошки, не имеющие возможности выплеснуть энергию, могут перейти от безобидной игры к настоящей схватке. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы питомцы могли активно двигаться и играть в течение дня.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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