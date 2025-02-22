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Эти кости категорически запрещено давать собакам: хозяева должны знать

3:16
Зоосфера » Собаки

Почему собаки так сильно любят грызть кости? Оказывается, это увлечение — наследие их диких предков, и оно связано не только с удовольствием, но и с жизненной необходимостью.

Щенки таксы
Фото: commons.wikimedia.org by Bartłomiej Derski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Щенки таксы

Инстинкт древних охотников

Любовь собак к костям уходит корнями в их прошлое, когда их предки, волки, должны были быть сильными и выносливыми, чтобы выжить. В дикой природе они не просто ели мясо, но и тщательно обрабатывали кости добычи, извлекая из них ценный костный мозг. Сегодня даже домашние декоративные собачки сохраняют этот древний инстинкт.

Необходимость в минералах

Кости — это настоящий природный источник кальция, который крайне важен для собак, так как помогает:

  • формировать крепкий скелет
  • поддерживать здоровье зубов
  • правильно работать мышцам и нервам

Особенно важен кальций в периоды линьки, когда собаке нужно много минералов, чтобы вырастить новую шерсть.

Развлечение и антистресс

Но грызение костей для собак — это не только необходимость, но и огромное удовольствие. Во время этого занятия происходит:

  • чистка зубов
  • массаж дёсен
  • укрепление челюстных мышц
  • снятие стресса

Процесс жевания вызывает у собак выработку эндорфинов, что делает кости настоящими "развлекательными игрушками".

Интересный факт: то, сколько времени собака проводит за грызением кости, может рассказать о её эмоциональном состоянии. Если питомец делает это слишком долго, возможно, ему не хватает активности или внимания хозяина.

Кости, которые опасны для собак

Не все кости безопасны. Вот те, которые стоит избегать:

  • Куриные и птичьи кости — легко раскалываются на острые осколки, которые могут серьезно повредить пищевод и желудок.
  • Сырые свиные кости — риск заражения паразитами и избыток жира, который может привести к панкреатиту и ожирению.
  • Рыбьи кости — маленькие и острые, легко застревают в горле.
  • Варёные кости — становятся хрупкими, легко образуя опасные осколки.

Какие кости безопасны

Если вы решили побаловать собаку косточкой, лучше выбрать безопасный вариант:

  • Говяжьи мослы — оптимальны по размеру, плотности и содержат мало жира.
  • Крупные бараньи мослы — подходят, если это кости молодого животного.

Как давать кости

Кости не должны быть основной частью рациона, а только дополнением и поощрением. Достаточно давать их раз в месяц. Чрезмерное грызение может привести к повреждению зубов.

Регулярно осматривайте зубы питомца, если он любит грызть кости, чтобы избежать проблем с эмалью.

Особенности для щенков

Щенкам до шести недель кости вообще не рекомендуются. Вместо них можно использовать специальные жевательные игрушки, которые безопасно удовлетворяют их потребность в жевании и тренируют челюсть.

Помните, кости — это лишь дополнение к рациону. Не оставляйте собаку с костью без присмотра и следите, чтобы она не повредила себе зубы или пищеварительную систему.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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