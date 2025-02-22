Эти кости категорически запрещено давать собакам: хозяева должны знать

Почему собаки так сильно любят грызть кости? Оказывается, это увлечение — наследие их диких предков, и оно связано не только с удовольствием, но и с жизненной необходимостью.
Любовь собак к костям уходит корнями в их прошлое, когда их предки, волки, должны были быть сильными и выносливыми, чтобы выжить. В дикой природе они не просто ели мясо, но и тщательно обрабатывали кости добычи, извлекая из них ценный костный мозг. Сегодня даже домашние декоративные собачки сохраняют этот древний инстинкт.
Кости — это настоящий природный источник кальция, который крайне важен для собак, так как помогает:
Особенно важен кальций в периоды линьки, когда собаке нужно много минералов, чтобы вырастить новую шерсть.
Но грызение костей для собак — это не только необходимость, но и огромное удовольствие. Во время этого занятия происходит:
Процесс жевания вызывает у собак выработку эндорфинов, что делает кости настоящими "развлекательными игрушками".
Интересный факт: то, сколько времени собака проводит за грызением кости, может рассказать о её эмоциональном состоянии. Если питомец делает это слишком долго, возможно, ему не хватает активности или внимания хозяина.
Не все кости безопасны. Вот те, которые стоит избегать:
Если вы решили побаловать собаку косточкой, лучше выбрать безопасный вариант:
Кости не должны быть основной частью рациона, а только дополнением и поощрением. Достаточно давать их раз в месяц. Чрезмерное грызение может привести к повреждению зубов.
Регулярно осматривайте зубы питомца, если он любит грызть кости, чтобы избежать проблем с эмалью.
Щенкам до шести недель кости вообще не рекомендуются. Вместо них можно использовать специальные жевательные игрушки, которые безопасно удовлетворяют их потребность в жевании и тренируют челюсть.
Помните, кости — это лишь дополнение к рациону. Не оставляйте собаку с костью без присмотра и следите, чтобы она не повредила себе зубы или пищеварительную систему.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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