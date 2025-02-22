Кошка нервничает, даже если дома безопасно: узнайте главную причину

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Почему некоторые кошки постоянно прячутся, даже если живут в идеальных условиях? Виновато прошлое или это просто особенность характера?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка в коробке

Многие кошки проявляют крайнюю осторожность и даже тревожность, часто прячась при малейшем шуме или появлении незнакомца. Главная причина такого поведения — негативный опыт в прошлом. Кошки запоминают неприятные события надолго, порой на всю жизнь. Даже если питомец доверяет своим хозяевам, он может оставаться осторожным по отношению ко всему новому.

Однако не всегда причиной тревожности бывает плохой опыт. У некоторых кошек это врождённая черта характера. Им трудно расслабиться и почувствовать себя в безопасности, даже в комфортных условиях. Такая осторожность, казалось бы, безобидна, но на самом деле создает лишний стресс для животного.

Как помочь кошке стать увереннее

Создайте безопасные укрытия

Важно организовать для кошки удобные и доступные места, куда она сможет спрятаться в любой момент. Поначалу питомец будет часто пользоваться ими, но постепенно поймёт, что в любой момент сможет укрыться, и необходимость постоянно прятаться снизится. Со временем он начнёт выходить из укрытия чаще.

Постепенно знакомьте кошку с новыми вещами

Одновременно с укрытиями необходимо разнообразить среду обитания кошки. Постепенно и тихо включайте разные звуки, приносите новые предметы и игрушки. Это поможет кошке привыкнуть к тому, что всё новое безопасно, и снизит её уровень тревоги.

Расширяйте круг общения кошки

Часто тревожные кошки выбирают одного человека для общения и избегают остальных. Когда укромные места потеряют свою значимость, животное легче воспримет расширение круга общения. Желательно, чтобы все члены семьи общались с кошкой: играли, угощали лакомствами. Но никогда не удерживайте её силой, если она хочет уйти — это позволит питомцу чувствовать себя спокойнее.

Эти простые советы не изменят характер кошки полностью, но помогут значительно снизить её тревожность, сделав жизнь комфортнее и спокойнее.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

