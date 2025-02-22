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Собака в опасности: почему в доме курильщика питомцу не выжить

2:19
Зоосфера » Собаки

Вы знали, что даже если в квартире давно не курят, табачный дым продолжает отравлять ваших собак? Оказывается, четвероногим не обязательно вдыхать дым, чтобы страдать от последствий курения хозяев. Достаточно, чтобы они просто жили в одном доме с курящим человеком, спали на его диване или даже лизали ему руки.

Чихуахуа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чихуахуа

"Курение через третьи руки" — что это

Продукты горения табака, особенно никотин, оседают на мебели, одежде, коврах и даже на игрушках вашего питомца. Эти вещества долго остаются на поверхностях, превращаясь со временем в опасные канцерогены. Причём речь идёт не просто о неприятном запахе: в процессе взаимодействия с воздухом никотин становится нитрозаминами — веществами, которые могут вызывать рак.

Собаки — заложники курящих хозяев

В отличие от людей, собаки не могут пожаловаться на курильщиков, покинуть задымлённую комнату или попросить перестать курить. Они просто живут рядом, дышат, вылизывают руки хозяев, и, сами того не подозревая, получают дозу опасных веществ. Исследования показали, что котинин — вещество, образующееся из никотина, — накапливается у собак, живущих с курильщиками, в крови, слюне, моче и даже в шерсти.

Угроза здоровью собаки

Учёные установили, что у собак, живущих в доме с курящими людьми, риск развития рака мочевого пузыря в шесть раз выше, чем у питомцев, которые находятся в некурящем доме. Кроме того, у собак, подвергающихся "супер-пассивному курению", отмечаются серьёзные проблемы с дыханием, сердцем, преждевременное старение и значительное сокращение продолжительности жизни.

Ответственность владельца

Курение не только убивает вашего питомца, но и бьёт по семейному бюджету — лечение онкологии у животных стоит огромных денег. Поэтому лучший выход — полный отказ от курения в доме. Даже одна сигарета, выкуренная в квартире, оставляет токсичные следы на долгое время.

Ваш питомец не виноват в ваших привычках, но именно он страдает больше всего. В наших силах изменить это и сохранить ему жизнь и здоровье.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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