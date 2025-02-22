Оставьте щенка в покое — не начинайте дрессировку, пока не узнаете этот факт

"Мы скоро забираем щенка, ему два месяца. Боимся, что он вырастет непослушным. Хотим заниматься с ним хотя бы по 10 минут в день. В интернете пишут, что дрессировку нужно начинать как можно раньше, иначе можно упустить время. Это правда? Или стоит дать щенку детство?"
Таким вопросом задаются многие новоиспеченные владельцы собак. Но стоит ли торопиться?
Почти 15 лет провели необычный эксперимент: решили узнать, в каком возрасте лучше начинать дрессировку. Главной героиней стала щенок Александра, с которой мы впервые занялись, когда ей было всего шесть недель. Крохотная Санька уже тогда смогла с лёгкостью следовать за кусочком сыра в моей руке.
Первые месяцы были самыми захватывающими: мы осторожно давали Саньке нагрузку и были поражены её успехами. Её работоспособность удивляла, и уже через несколько месяцев она даже снялась в клипе одной популярной рок-группы, проведя на съёмочной площадке целый день.
Сейчас, спустя годы, когда меня спрашивают о ранней дрессировке щенков до прививок, я обычно отвечаю "нет". Каждый щенок индивидуален: интеллект, способности и темпы развития у всех разные. Да, Санька смогла учиться в 6 недель, но опыт показывает, что оптимальным возрастом для начала серьёзных занятий является примерно три месяца.
Пятнадцать лет назад у нас не было тех знаний, что есть сегодня. Только потом учёные выяснили, в каком возрасте у собак проявляются те или иные способности. Оказалось, что способность запоминать информацию формируется примерно к восьми неделям, понимать жесты и мимику — к десяти, а контролировать желания — к тринадцати.
Щенок может учиться и в полтора месяца, это факт. Но может не означает должен. Подумайте, зачем вам это? Чего вы ждёте от малыша, который только научился ходить?
Мы часто нагружаем собак лишними ожиданиями. Каждый щенок — это личность, и у каждого свой путь развития. Не стоит устраивать дрессировочное ралли с двух месяцев — способности щенка ещё слишком скромны для серьёзной работы. Дайте щенку вырасти и начать занятия в более подходящем возрасте — примерно с трёх месяцев.
Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.
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