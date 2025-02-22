Оставьте щенка в покое — не начинайте дрессировку, пока не узнаете этот факт

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

"Мы скоро забираем щенка, ему два месяца. Боимся, что он вырастет непослушным. Хотим заниматься с ним хотя бы по 10 минут в день. В интернете пишут, что дрессировку нужно начинать как можно раньше, иначе можно упустить время. Это правда? Или стоит дать щенку детство?"

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака породы такса

Таким вопросом задаются многие новоиспеченные владельцы собак. Но стоит ли торопиться?

Эксперимент длиной в 15 лет

Почти 15 лет провели необычный эксперимент: решили узнать, в каком возрасте лучше начинать дрессировку. Главной героиней стала щенок Александра, с которой мы впервые занялись, когда ей было всего шесть недель. Крохотная Санька уже тогда смогла с лёгкостью следовать за кусочком сыра в моей руке.

Первые месяцы были самыми захватывающими: мы осторожно давали Саньке нагрузку и были поражены её успехами. Её работоспособность удивляла, и уже через несколько месяцев она даже снялась в клипе одной популярной рок-группы, проведя на съёмочной площадке целый день.

Нужна ли ранняя дрессировка

Сейчас, спустя годы, когда меня спрашивают о ранней дрессировке щенков до прививок, я обычно отвечаю "нет". Каждый щенок индивидуален: интеллект, способности и темпы развития у всех разные. Да, Санька смогла учиться в 6 недель, но опыт показывает, что оптимальным возрастом для начала серьёзных занятий является примерно три месяца.

Пятнадцать лет назад у нас не было тех знаний, что есть сегодня. Только потом учёные выяснили, в каком возрасте у собак проявляются те или иные способности. Оказалось, что способность запоминать информацию формируется примерно к восьми неделям, понимать жесты и мимику — к десяти, а контролировать желания — к тринадцати.

Главное — не перегрузить щенка

Щенок может учиться и в полтора месяца, это факт. Но может не означает должен. Подумайте, зачем вам это? Чего вы ждёте от малыша, который только научился ходить?

Мы часто нагружаем собак лишними ожиданиями. Каждый щенок — это личность, и у каждого свой путь развития. Не стоит устраивать дрессировочное ралли с двух месяцев — способности щенка ещё слишком скромны для серьёзной работы. Дайте щенку вырасти и начать занятия в более подходящем возрасте — примерно с трёх месяцев.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

