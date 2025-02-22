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Нельзя забирать котёнка раньше двух месяцев: секрет воспитания

2:32
Зоосфера » Кошки

Вы знали, что первый месяц жизни котёнка равен целому году жизни человека? В это время он проходит огромный путь от полной беспомощности к первым самостоятельным шагам, которые формируют его характер на всю жизнь.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com
Кошка

Как котёнок открывает глаза

Обычно котята открывают глаза на 7-й день жизни, но этот срок может сильно варьироваться: от 2-3 дней до двух недель. Интересно, что в очень светлых помещениях малыши открывают глаза позже. Также влияет питание кошки-матери: если она недоедает, котята медленнее развиваются, позже начинают ходить и испытывают проблемы с координацией.

Первая самостоятельность

В одну неделю котёнок едва ползает, а к трём неделям уже активно бегает. Важнейшую роль здесь играет общение с матерью. До 5-недельного возраста она учит малыша, как правильно взаимодействовать с окружающим миром. Например, если котёнок сильно кусается или царапается, мама может слегка ударить его лапой по носу, показывая границы дозволенного.

Подражание и социализация

С 2 до 6 недель котята активно подражают матери, другим кошкам или даже собакам, если растут с ними вместе. Если кошки-матери нет, её роль вполне может выполнять другое животное. Чем больше в этот период общения и игр, тем увереннее и дружелюбнее вырастет котёнок.

Воспитание в движении

На втором месяце жизни кошка начинает приносить котятам добычу, чтобы они привыкали к её запаху и виду. Важно дать малышам достаточно места для игр и передвижения, иначе они могут стать агрессивнее и позже нападать на руки и ноги человека.

Развитие охотничьих навыков

К 7-8 неделям котята учатся воспринимать информацию по запаху, активно развивая орган Якобсона. В четыре месяца малыш уже способен охотиться вместе с матерью, постепенно улучшая свои навыки.

Подростковый возраст

От 6 месяцев котёнок становится подростком, начинает отдаляться от матери. Если к этому возрасту он не взаимодействовал с другими животными, ему будет сложно принять нового компаньона в будущем.

Поведение подросшего котёнка всё больше напоминает взрослую кошку. Черты характера, заложенные в первые месяцы, закрепляются и развиваются под влиянием жизненных обстоятельств.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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