Как коты выбирают любимого человека: раскрываем секрет

Знаете ли вы, что кошки могут испытывать те же чувства, что и люди? Эти загадочные существа мастерски скрывают свои эмоции, но на самом деле их жесты и поведение выдают многое. Что же на самом деле чувствует ваш пушистый друг, когда смотрит вам в глаза?
Каждая кошка уникальна, но есть общие сигналы, по которым можно понять её настроение:
Кошки общаются с нами через своё поведение:
Кошки чувствительны и запоминают обиды. Например, они могут расстроиться, если вы:
В таком случае питомец может отомстить неожиданной "лужей" в тапочках.
Кошки часто ревнуют своих хозяев к другим животным или даже к новорожденным детям. Они считают себя главными в доме, поэтому любые изменения могут восприниматься ими болезненно. Чтобы снизить стресс, нужно уделять питомцу больше внимания и постепенно знакомить его с новым членом семьи.
Кошки по-прежнему охотники. Когда питомец приносит вам мёртвую мышь или птицу, это не злой умысел, а желание поделиться добычей и проявить заботу о вас.
Если кошка выбирает вас для совместного сна, трется головой о вас, лижет ваши волосы, значит, она вам безгранично доверяет и по-настоящему любит.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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