Кошки в частных домах начинают вести себя странно: почему это происходит

2:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Знаете ли вы, какие неожиданные сложности поджидают владельцев кошек при переезде в частный дом? Оказывается, жизнь на собственной территории может вызвать специфические проблемы в поведении питомца.

Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эльф

Мяуканье у дверей

Если кошка однажды попробовала гулять на улице, она может начать настойчиво требовать выхода практически круглосуточно. Ведь за дверью и в окнах — такая манящая свобода! Особенно тяжело, если на участке появляются чужие коты. Тогда кошачьи концерты могут стать невыносимыми.

Что можно сделать

Установить четкий режим прогулок.

Оборудовать специальные дверцы для самостоятельного выхода.

Не приучать к прогулкам изначально, если не готовы к последствиям.

Агрессия к домочадцам

Внезапные нападения кошек на людей или других домашних животных — частая проблема в частных домах. Причина — перенаправленная агрессия: кот пугается чего-то снаружи (например, чужих животных) и срывается на близких.

Как снизить агрессию

Ограничить внешние раздражители (закрывать окна шторами).

Применять успокаивающие средства после консультации с зоопсихологом.

Сделать территорию недоступной для посторонних животных.

Метки внутри дома

Мечение мочой и калом — неприятный сюрприз, с которым часто сталкиваются владельцы частных домов. Причины могут быть разными: от попыток отпугнуть чужих котов до чрезмерного стресса из-за слишком большой территории или внешних раздражителей (машины, животные, посторонние запахи).

Как бороться с проблемой

Не привлекать к участку посторонних животных. Обеспечить кошке укромные уголки для уединения. Поставить дополнительные лотки. Ограничить доступ к окнам или использовать шторы, пропускающие свет, но закрывающие обзор.

Кошка уходит к соседям

Выгуливаемая кошка может завести себе вторую семью у соседей. С одной стороны, забавно, но с другой — проблема серьезная. Здоровье и поведение кота невозможно контролировать, если он получает лечение или диету только в одном доме, а в другом — объедается или подвергается жесткому обращению.

Как не потерять питомца

Лучше быть единственной семьей для своей кошки.

Правильно знакомить с новыми животными в доме.

Сделать территорию недоступной для чужих, агрессивных котов.

Жизнь кошки в частном доме гораздо интереснее, но требует особого внимания и ответственности. Надеюсь, вы будете готовы к возможным сложностям и сможете избежать неприятных последствий. Пусть жизнь ваших питомцев будет счастливой!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

