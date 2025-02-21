Три главных страха кошек и как с ними бороться

2:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Почему даже самая смелая кошка может бояться огурцов, громких звуков или резких движений? В интернете полно роликов, где испуганные коты подпрыгивают при виде безобидного овоща. Но дело вовсе не в огурце, а в неожиданности ситуации. Разберёмся, что же ещё может испугать наших питомцев и как им помочь.

Фото: https://www.freepik.com by timolina Кошка породы невская маскарадная

Громкие звуки

Одним из самых частых кошачьих страхов являются громкие звуки. Это может быть звонок в дверь, домофон, пылесос или детская игрушка с резким звуком. Избежать таких звуков дома не всегда возможно, но можно приучить животное спокойно реагировать на них.

Эффективный способ — десенсибилизация. Сначала включайте запись звука тихо, постепенно увеличивая громкость. Со временем кошка привыкнет и перестанет пугаться.

Резкие движения

Часто кошки пугаются резких движений, особенно если раньше переживали негативный опыт. Животное запоминает ситуацию и даже без реальной угрозы может испугаться.

Чтобы помочь кошке, постарайтесь избегать резких жестов при общении. Со временем она привыкнет и поймёт, что опасности нет. Примером может служить история кота Лукума. Когда его нашли, он панически боялся веника и резких движений рук, явно вспоминая что-то плохое из прошлого. Но через несколько месяцев аккуратного обращения он успокоился и даже начал играть с веником, полностью доверившись человеку.

Изменение рутины

Кошки — существа привычки, и любое резкое изменение их распорядка может вызвать стресс. Даже незначительная перестановка мебели или позднее возвращение хозяина домой могут насторожить животное.

Лучшее решение — приучать кошку к изменениям заранее. Если планируется поездка, заранее познакомьте её с человеком, который будет приходить кормить её. Если предстоит ремонт, постепенно вносите изменения в привычный уклад, чтобы кошка могла адаптироваться.

Страх огурцов

Ролики, где коты пугаются огурцов, набирают миллионы просмотров. Но кошки боятся вовсе не овощей. Их пугает эффект неожиданности: животное не ожидает увидеть что-то новое за спиной и резко пугается. На месте огурца мог быть любой другой объект, которого кошка не видела.

Подобные "розыгрыши" сильно нервируют животное, и лучше избегать таких ситуаций, заботясь о психическом здоровье своего любимца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

