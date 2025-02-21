Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассказываем, как завести машину, когда аккумулятор мёртв, а рядом никого нет
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Используйте эти проверенные методы для выращивания огурцов без химии
Этот блинный торт исчез со стола за 5 минут — все просили рецепт
Техногенный мир, ИИ и поросёнок Пигси: на экраны вышел необычный анимационный фильм
Достойная альтернатива дорогим альпийским: туристы предпочитают именно этот горнолыжный курорт в Польше
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Вредно ли кипятить воду дважды? Разбираемся, где миф, а где реальность
Идеальная помада на весну 2025: выбираем самый трендовый оттенок для себя

Три вещи, которые ваша кошка знает лучше вас самих

3:02
Зоосфера » Кошки

Почему кошки иногда ведут себя так, будто скрывают от нас свои намерения? Например, вот собралась пушистая любимица запрыгнуть на комод, но поймала на себе взгляд хозяина и сразу передумала. Сидит теперь с абсолютно безразличным видом, будто ничего не планировала. Но стоит человеку отвернуться — кошка моментально оказывается там, где хотела быть изначально.

Это вовсе не случайность, а хитрый природный инстинкт, помогающий кошке сбить с толку потенциальных хищников. Так мурлыка чувствует себя в безопасности. Но при этом про нас, людей, она знает практически всё, иногда даже больше, чем мы сами. Особенно если живёт рядом не один год.

Что кошка знает о своём хозяине

1. "Ты уже дома?"

Кошки удивительным образом чувствуют время возвращения хозяина. За несколько минут до его появления пушистик уже сидит у порога, чем вызывает искреннее удивление у домочадцев. Откуда она знает?

Всё дело в тонких органах чувств, особенно в слухе, который намного острее человеческого. Кошка слышит шаги или звук автомобиля хозяина задолго до того, как он подойдёт к двери. А если человек приходит всегда в одно время, задача для котейки упрощается — она запоминает и просто ждёт.

2. "Проснулся? Вставай!"

Многие кошки утром терпеливо ждут, когда проснётся хозяин. Нет, есть и те, кто не церемонится: прыгают на кровать, мяукают, требуют внимания. Но чаще всего кошка не трогает спящего человека и просто внимательно наблюдает.

Однако стоит вам пошевелиться или открыть глаза, как пушистая красавица уже мчится пожелать доброго утра. Даже если вы сами ещё не поняли, проснулись ли окончательно. Проснувшийся хозяин для кошки — главный кормилец, и она хочет быть первой, кто его встретит.

3. "Я чувствую, ты болеешь"

Известно, что кошки могут "лечить" людей своим мурлыканьем. Они успокаивают, снимают боль и даже согревают при высокой температуре. Хотя скептики считают, что кошка просто ищет тёплое место, многие уверены — питомцы искренне хотят, чтобы человек поправился быстрее.

Но это ещё не всё. Кошки могут предупреждать о болезнях, о которых человек даже не догадывается. Например, мурлыка часто ложится на одно и то же место на теле человека или кусает, царапает его. А позже выясняется, что именно там и была серьёзная проблема, вроде опухоли на ранней стадии. Получается, кошка — своеобразный "домашний доктор".

Такие наши домашние кошки — мудрые и полезные создания. Их природные способности позволяют многое предвидеть и даже спасать людей от беды. Главное — научиться их понимать и ценить.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему семена чиа должны быть на вашей кухне: польза и рецепты
Еда и рецепты
Почему семена чиа должны быть на вашей кухне: польза и рецепты Аудио 
Мир готовится к космической рулетке: зона риска охватывает миллионы жизней
Наука и техника
Мир готовится к космической рулетке: зона риска охватывает миллионы жизней Аудио 
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Наука и техника
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Ни ОСАГО, ни денег: как выбить компенсацию из виновника ДТП — пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Последние материалы
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Используйте эти проверенные методы для выращивания огурцов без химии
Этот блинный торт исчез со стола за 5 минут — все просили рецепт
Техногенный мир, ИИ и поросёнок Пигси: на экраны вышел необычный анимационный фильм
Достойная альтернатива дорогим альпийским: туристы предпочитают именно этот горнолыжный курорт в Польше
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Вредно ли кипятить воду дважды? Разбираемся, где миф, а где реальность
Идеальная помада на весну 2025: выбираем самый трендовый оттенок для себя
Минимум времени – максимум пользы: эффективная тренировка на дому
Дерево вместо стали: французский стартап Woodoo доказал, что это возможно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.