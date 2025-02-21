Три вещи, которые ваша кошка знает лучше вас самих

3:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Почему кошки иногда ведут себя так, будто скрывают от нас свои намерения? Например, вот собралась пушистая любимица запрыгнуть на комод, но поймала на себе взгляд хозяина и сразу передумала. Сидит теперь с абсолютно безразличным видом, будто ничего не планировала. Но стоит человеку отвернуться — кошка моментально оказывается там, где хотела быть изначально.

Это вовсе не случайность, а хитрый природный инстинкт, помогающий кошке сбить с толку потенциальных хищников. Так мурлыка чувствует себя в безопасности. Но при этом про нас, людей, она знает практически всё, иногда даже больше, чем мы сами. Особенно если живёт рядом не один год.

Что кошка знает о своём хозяине

1. "Ты уже дома?"

Кошки удивительным образом чувствуют время возвращения хозяина. За несколько минут до его появления пушистик уже сидит у порога, чем вызывает искреннее удивление у домочадцев. Откуда она знает?

Всё дело в тонких органах чувств, особенно в слухе, который намного острее человеческого. Кошка слышит шаги или звук автомобиля хозяина задолго до того, как он подойдёт к двери. А если человек приходит всегда в одно время, задача для котейки упрощается — она запоминает и просто ждёт.

2. "Проснулся? Вставай!"

Многие кошки утром терпеливо ждут, когда проснётся хозяин. Нет, есть и те, кто не церемонится: прыгают на кровать, мяукают, требуют внимания. Но чаще всего кошка не трогает спящего человека и просто внимательно наблюдает.

Однако стоит вам пошевелиться или открыть глаза, как пушистая красавица уже мчится пожелать доброго утра. Даже если вы сами ещё не поняли, проснулись ли окончательно. Проснувшийся хозяин для кошки — главный кормилец, и она хочет быть первой, кто его встретит.

3. "Я чувствую, ты болеешь"

Известно, что кошки могут "лечить" людей своим мурлыканьем. Они успокаивают, снимают боль и даже согревают при высокой температуре. Хотя скептики считают, что кошка просто ищет тёплое место, многие уверены — питомцы искренне хотят, чтобы человек поправился быстрее.

Но это ещё не всё. Кошки могут предупреждать о болезнях, о которых человек даже не догадывается. Например, мурлыка часто ложится на одно и то же место на теле человека или кусает, царапает его. А позже выясняется, что именно там и была серьёзная проблема, вроде опухоли на ранней стадии. Получается, кошка — своеобразный "домашний доктор".

Такие наши домашние кошки — мудрые и полезные создания. Их природные способности позволяют многое предвидеть и даже спасать людей от беды. Главное — научиться их понимать и ценить.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

