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Кости для кошки: вы даже не представляете, какую опасность они представляют

2:58
Зоосфера » Кошки

Каждый владелец кошки хоть раз задумывался, можно ли побаловать своего питомца косточкой. Ведь в природе дикие кошки не просто едят мясо, но и грызут кости. Но так ли это полезно для наших домашних мурлык?

Кошка в коробке
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка в коробке

Важность кальция и фосфора в рационе кошки

Действительно, кости содержат кальций и фосфор — ключевые элементы для крепких костей и зубов кошки. Однако их переизбыток может привести к серьезным проблемам: нарушению минерального баланса, болезням почек, мочекаменной болезни и даже проблемам с сердцем. Таким образом, добавлять кости в рацион кошки в надежде обеспечить её полезными минералами не просто бесполезно, но и рискованно.

Почему дикие кошки грызут кости

В природе грызение костей служит двум важным целям: это способ добраться до питательного костного мозга и естественный метод очистки зубов. Но не стоит забывать, что домашняя кошка — это уже совсем другое существо. Тысячелетия жизни рядом с человеком изменили её пищеварительную систему, и она уже не способна справляться с костями так же, как её дикие предки.

Риски кормления кошек костями

Вред от костей для домашних кошек превышает любую возможную пользу. Вот главные опасности:

  • Острые осколки костей могут повредить пищевод и кишечник, вызвать кровотечение и даже прободение.
  • Кости тяжело перевариваются, что приводит к запорам и сильному дискомфорту.
  • Большие куски костей могут вызвать непроходимость кишечника — это уже угроза для жизни.
  • Каждая из этих ситуаций требует немедленной ветеринарной помощи, часто хирургической.

Какие кости особенно опасны

Не существует безопасных костей для кошек:

  • Полые трубчатые кости легко ломаются на острые осколки.
  • Куриные кости мягкие и хрупкие, образуют острые края.
  • Рыбьи кости очень тонкие, могут застрять в горле или повредить пищеварительный тракт.

Что можно дать вместо костей

Хорошая новость: есть безопасные альтернативы костям, которые удовлетворят потребность кошки в жевании и обеспечат её необходимыми элементами:

  • Премиум-корма с балансом кальция и фосфора.
  • Натуральное питание, сбалансированное с ветеринаром.
  • Специальные лакомства и жевательные палочки для чистки зубов.

Советы по кормлению кошек:

  1. Используйте качественный корм, подходящий по возрасту и здоровью.
  2. Меняйте рацион постепенно, избегая резких переходов.
  3. Постоянно обеспечивайте кошку свежей водой.
  4. Регулярно консультируйтесь с ветеринаром.

Любовь к кошке проявляется не в потакании её прихотям, а в заботе о её здоровье. Кости — это не та радость, которая принесёт пользу вашему питомцу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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