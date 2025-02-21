Кости для кошки: вы даже не представляете, какую опасность они представляют

2:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Каждый владелец кошки хоть раз задумывался, можно ли побаловать своего питомца косточкой. Ведь в природе дикие кошки не просто едят мясо, но и грызут кости. Но так ли это полезно для наших домашних мурлык?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка в коробке

Важность кальция и фосфора в рационе кошки

Действительно, кости содержат кальций и фосфор — ключевые элементы для крепких костей и зубов кошки. Однако их переизбыток может привести к серьезным проблемам: нарушению минерального баланса, болезням почек, мочекаменной болезни и даже проблемам с сердцем. Таким образом, добавлять кости в рацион кошки в надежде обеспечить её полезными минералами не просто бесполезно, но и рискованно.

Почему дикие кошки грызут кости

В природе грызение костей служит двум важным целям: это способ добраться до питательного костного мозга и естественный метод очистки зубов. Но не стоит забывать, что домашняя кошка — это уже совсем другое существо. Тысячелетия жизни рядом с человеком изменили её пищеварительную систему, и она уже не способна справляться с костями так же, как её дикие предки.

Риски кормления кошек костями

Вред от костей для домашних кошек превышает любую возможную пользу. Вот главные опасности:

Острые осколки костей могут повредить пищевод и кишечник, вызвать кровотечение и даже прободение.

Кости тяжело перевариваются, что приводит к запорам и сильному дискомфорту.

Большие куски костей могут вызвать непроходимость кишечника — это уже угроза для жизни.

Каждая из этих ситуаций требует немедленной ветеринарной помощи, часто хирургической.

Какие кости особенно опасны

Не существует безопасных костей для кошек:

Полые трубчатые кости легко ломаются на острые осколки.

Куриные кости мягкие и хрупкие, образуют острые края.

Рыбьи кости очень тонкие, могут застрять в горле или повредить пищеварительный тракт.

Что можно дать вместо костей

Хорошая новость: есть безопасные альтернативы костям, которые удовлетворят потребность кошки в жевании и обеспечат её необходимыми элементами:

Премиум-корма с балансом кальция и фосфора.

Натуральное питание, сбалансированное с ветеринаром.

Специальные лакомства и жевательные палочки для чистки зубов.

Советы по кормлению кошек:

Используйте качественный корм, подходящий по возрасту и здоровью. Меняйте рацион постепенно, избегая резких переходов. Постоянно обеспечивайте кошку свежей водой. Регулярно консультируйтесь с ветеринаром.

Любовь к кошке проявляется не в потакании её прихотям, а в заботе о её здоровье. Кости — это не та радость, которая принесёт пользу вашему питомцу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

