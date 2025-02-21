Кости для кошки: вы даже не представляете, какую опасность они представляют

Каждый владелец кошки хоть раз задумывался, можно ли побаловать своего питомца косточкой. Ведь в природе дикие кошки не просто едят мясо, но и грызут кости. Но так ли это полезно для наших домашних мурлык?
Действительно, кости содержат кальций и фосфор — ключевые элементы для крепких костей и зубов кошки. Однако их переизбыток может привести к серьезным проблемам: нарушению минерального баланса, болезням почек, мочекаменной болезни и даже проблемам с сердцем. Таким образом, добавлять кости в рацион кошки в надежде обеспечить её полезными минералами не просто бесполезно, но и рискованно.
В природе грызение костей служит двум важным целям: это способ добраться до питательного костного мозга и естественный метод очистки зубов. Но не стоит забывать, что домашняя кошка — это уже совсем другое существо. Тысячелетия жизни рядом с человеком изменили её пищеварительную систему, и она уже не способна справляться с костями так же, как её дикие предки.
Вред от костей для домашних кошек превышает любую возможную пользу. Вот главные опасности:
Не существует безопасных костей для кошек:
Хорошая новость: есть безопасные альтернативы костям, которые удовлетворят потребность кошки в жевании и обеспечат её необходимыми элементами:
Любовь к кошке проявляется не в потакании её прихотям, а в заботе о её здоровье. Кости — это не та радость, которая принесёт пользу вашему питомцу.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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