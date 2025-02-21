Забудьте о невкусной говядине: скрещивание пород коров Нелора и Галловея — прорыв в животноводстве

Скрещивание Нелора и Галловея привлекает внимание бразильских животноводов, объединяя неприхотливость, эффективную конверсию корма и превосходящее качество туши. Новое скрещивание революционизирует животноводство.
Корова Нелор, продолжает оставаться важной для национальной производственной системы. Как и сам агропромышленный сектор, эта порода сделала большие скачки в производительности за последние 20 лет, главным образом благодаря инвестициям животноводов в питание, здравоохранение, управление и генетику. Сегодня есть производители, которые оплодотворяют коров уже в возрасте 14 месяцев, впечатляющий прогресс по сравнению с прошлым, когда коров Нелоры достигали этой стадии только через 24 месяца.
Теперь новое скрещивание становится большой ставкой на производство премиального мяса и высокоэффективного производства. Кроме того, порода Галлоуэй, присутствующая в Бразилии с 1951 года, теперь имеет официальную организацию для объединения и укрепления заводчиков в стране. Бразильская ассоциация заводчиков Галлоуэй была основана 22 апреля 2024 года с целью продвижения породы, облегчения регистрации родословной и усиления национальной генетики.
Объединение характеристик Нелора, преобладающей породы в Бразилии, с Галлоуэем, признанным во всем мире за высокое качество мяса, приносит набор стратегических преимуществ производителю. Среди основных преимуществ выделяются:
Перекрестные животные имеют:
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