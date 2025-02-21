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Забудьте о невкусной говядине: скрещивание пород коров Нелора и Галловея — прорыв в животноводстве

Зоосфера

Скрещивание Нелора и Галловея привлекает внимание бразильских животноводов, объединяя неприхотливость, эффективную конверсию корма и превосходящее качество туши. Новое скрещивание революционизирует животноводство.

Корова на пляже, Гоа, Индия
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Корова на пляже, Гоа, Индия

Корова Нелор, продолжает оставаться важной для национальной производственной системы. Как и сам агропромышленный сектор, эта порода сделала большие скачки в производительности за последние 20 лет, главным образом благодаря инвестициям животноводов в питание, здравоохранение, управление и генетику. Сегодня есть производители, которые оплодотворяют коров уже в возрасте 14 месяцев, впечатляющий прогресс по сравнению с прошлым, когда коров Нелоры достигали этой стадии только через 24 месяца.

Преимущества скрещивания

Теперь новое скрещивание становится большой ставкой на производство премиального мяса и высокоэффективного производства. Кроме того, порода Галлоуэй, присутствующая в Бразилии с 1951 года, теперь имеет официальную организацию для объединения и укрепления заводчиков в стране. Бразильская ассоциация заводчиков Галлоуэй была основана 22 апреля 2024 года с целью продвижения породы, облегчения регистрации родословной и усиления национальной генетики.

Объединение характеристик Нелора, преобладающей породы в Бразилии, с Галлоуэем, признанным во всем мире за высокое качество мяса, приносит набор стратегических преимуществ производителю. Среди основных преимуществ выделяются: 

  1. Высококачественное мясо: Галлоуэй известен высоким мраморностью, обеспечивая более мягкое и сочное мясо, ценимое на премиальных рынках.
  2. Устойчивость к жаре и холоду: в то время как Нелор доминирует в тропиках, Галлоуэй приспосабливается к более низким температурам. Это скрещивание может привести к появлению животных, хорошо приспособленных к различным регионам, позволяя расширить генетический потенциал.
  3. Эффективность кормления: даже на пастбищах низкого качества гибриды этого скрещивания демонстрируют отличную конверсию кормов, снижая производственные затраты и гарантируя лучшую производительность прироста веса.
  4. Плодородие.

Перекрестные животные имеют:

  1. Ускоренный прирост массы тела по сравнению с чистым Нелором с лучшей производительностью.
  2. Отличная адаптация к экстенсивному управлению даже на пастбищах низкого качества.
  3. Хорошо сформированные туши и высокая мраморность.
  4. Легкость управления и более спокойный характер, облегчающий работу в повседневной жизни. 

 

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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