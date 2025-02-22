Опасные паразиты в кишечнике кошек: проверьте, есть ли они у вашего питомца

Ваш кот может быть заражён лямблиями, даже если кажется абсолютно здоровым. Эти крошечные паразиты, известные под названием Giardia, селятся в тонком кишечнике и нередко приводят к неприятным последствиям. При этом симптомы могут вовсе не проявляться, но опасность кроется в другом: в определённых случаях лямблиоз переходит в тяжёлую форму и вызывает серьёзные проблемы со здоровьем у кошек.
Лямблии — микроскопические паразиты, которые существуют в двух формах: трофозоиты и цисты. Трофозоиты живут в кишечнике кошки, активно размножаясь. Постепенно они превращаются в цисты, устойчивые к внешней среде, и вместе с фекалиями попадают в окружающую среду. Именно эти цисты опасны — они выживают в воде и почве, особенно во влажных условиях, и легко переносятся на лапах или шерсти кошки.
Цисты лямблий устойчивы даже к хлорированной воде, но погибают при кипячении или обработке специальными антисептиками.
Лямблиоз может протекать бессимптомно, однако в тяжёлых случаях питомец страдает от:
Часто болезнь протекает волнами: состояние кошки то улучшается, то резко ухудшается, что затрудняет диагностику.
Столкнувшись с подозрением на лямблиоз, владельцы часто совершают грубую ошибку — начинают лечить кошку самостоятельно, используя советы из интернета. Это крайне опасно: неправильно подобранные препараты могут навредить здоровью питомца или вызвать развитие устойчивых штаммов паразитов. Лечение лямблиоза требует точной дозировки и профессионального подхода, поэтому при первых подозрениях стоит обратиться к ветеринару.
Диагноз "лямблиоз" ставится исключительно на основании лабораторных исследований. Чаще всего используют:
Так как специфической профилактики нет, главное — соблюдение гигиены:
Риск заражения человека от кошки невелик, но всё же существует. Особенно осторожно нужно относиться к детям, которые чаще контактируют с животными и забывают мыть руки. Соблюдайте базовые меры предосторожности: чаще мойте руки и не позволяйте питомцу облизывать лицо.
Лямблиоз у кошек — это тихая угроза, которая может привести к тяжёлым последствиям. Чем раньше болезнь будет выявлена, тем выше шансы на успешное лечение. Не откладывайте визит к ветеринару — это может спасти здоровье вашего любимца.
Ля́мблии или гиа́рдии, или жиа́рдии (лат. Giardia) — род жгутиковых экскават из отряда дипломонад (Diplomonadida).
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