Опасные паразиты в кишечнике кошек: проверьте, есть ли они у вашего питомца

3:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ваш кот может быть заражён лямблиями, даже если кажется абсолютно здоровым. Эти крошечные паразиты, известные под названием Giardia, селятся в тонком кишечнике и нередко приводят к неприятным последствиям. При этом симптомы могут вовсе не проявляться, но опасность кроется в другом: в определённых случаях лямблиоз переходит в тяжёлую форму и вызывает серьёзные проблемы со здоровьем у кошек.

Фото: flickr.com by Роберто Шабс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бенгальская кошка

Что такое лямблии и как происходит заражение

Лямблии — микроскопические паразиты, которые существуют в двух формах: трофозоиты и цисты. Трофозоиты живут в кишечнике кошки, активно размножаясь. Постепенно они превращаются в цисты, устойчивые к внешней среде, и вместе с фекалиями попадают в окружающую среду. Именно эти цисты опасны — они выживают в воде и почве, особенно во влажных условиях, и легко переносятся на лапах или шерсти кошки.

Часто заражение происходит через:

Загрязнённую воду (например, лужи)

Уличные прогулки

Подъездные коврики или обувь хозяев

Цисты лямблий устойчивы даже к хлорированной воде, но погибают при кипячении или обработке специальными антисептиками.

Симптомы заболевания

Лямблиоз может протекать бессимптомно, однако в тяжёлых случаях питомец страдает от:

Частой диареи с неприятным запахом

Потери веса и истощения

Апатии и вялости

Ухудшения состояния шерсти

Метеоризма

Часто болезнь протекает волнами: состояние кошки то улучшается, то резко ухудшается, что затрудняет диагностику.

Опасность самолечения

Столкнувшись с подозрением на лямблиоз, владельцы часто совершают грубую ошибку — начинают лечить кошку самостоятельно, используя советы из интернета. Это крайне опасно: неправильно подобранные препараты могут навредить здоровью питомца или вызвать развитие устойчивых штаммов паразитов. Лечение лямблиоза требует точной дозировки и профессионального подхода, поэтому при первых подозрениях стоит обратиться к ветеринару.

Как диагностировать болезнь

Диагноз "лямблиоз" ставится исключительно на основании лабораторных исследований. Чаще всего используют:

Микроскопический анализ кала (несколько раз)

Иммуноферментный анализ (ИФА)

Экспресс-тесты на антигены лямблий

Профилактика лямблиоза

Так как специфической профилактики нет, главное — соблюдение гигиены:

Регулярно дезинфицируйте миски, игрушки и лотки

Давайте кошке только кипячёную или фильтрованную воду

Мойте лапы питомца после прогулок

Ограничивайте контакт с уличной обувью и грязными предметами

Может ли заразиться человек

Риск заражения человека от кошки невелик, но всё же существует. Особенно осторожно нужно относиться к детям, которые чаще контактируют с животными и забывают мыть руки. Соблюдайте базовые меры предосторожности: чаще мойте руки и не позволяйте питомцу облизывать лицо.

Лямблиоз у кошек — это тихая угроза, которая может привести к тяжёлым последствиям. Чем раньше болезнь будет выявлена, тем выше шансы на успешное лечение. Не откладывайте визит к ветеринару — это может спасти здоровье вашего любимца.

Уточнения

Ля́мблии или гиа́рдии, или жиа́рдии (лат. Giardia) — род жгутиковых экскават из отряда дипломонад (Diplomonadida).

