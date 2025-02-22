Кошка перестанет вам доверять навсегда: чего нельзя делать

2:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Что может обидеть кошку так сильно, что она навсегда перестанет вам доверять? Есть несколько вещей, которые разрушают отношения между человеком и кошкой, иногда навсегда.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

Природные потребности — не прихоть

Многие забывают, что кошка — это хищник с природными потребностями. Ей необходимо точить когти, лазать, играть, охотиться. Если человек не предоставляет ей возможности для этого, а затем ещё и наказывает за испорченную мебель или обои, кошка не поймёт, почему её ругают. Она лишь пыталась удовлетворить свои инстинкты. После таких ситуаций питомец начнет избегать контакта с человеком, не доверяя ему.

Когда человек становится источником страха

Кошки очень чуткие животные, они болезненно реагируют на грубость и агрессию. Если человек постоянно повышает голос, кричит, или, что хуже, физически наказывает кошку, о доверительных отношениях можно забыть. Она будет бояться и избегать контакта, опасаясь очередного наказания или крика.

Одиночество тоже ранит

Кошки независимы, но это не значит, что они не нуждаются в общении. Если человек часто оставляет питомца одного, почти не играет с ним, лишь кормит и убирает лоток, кошка не будет чувствовать тепла и заботы. Со временем она начнёт воспринимать человека лишь как источник пищи, но не как друга, которому можно доверять.

Предательство — худшее, что может случиться с кошкой

Одно из самых сильных потрясений для кошки — смена хозяина. Даже если её передали в хорошие руки, питомец воспринимает это как предательство. Кошка тяжело переносит такую перемену, и даже случайная встреча с прежним хозяином может вызвать стресс: она чаще всего избегает контакта, словно помнит ту боль, что ей причинили.

Не навязывайте общение

Частая ошибка — это попытка заставить кошку общаться, когда она этого не хочет. Некоторые кошки любят внимание, другим достаточно просто находиться рядом. Но если её постоянно тискать, брать на руки против воли, она будет чувствовать страх и дискомфорт. В итоге она начнёт избегать человека, пытаясь защититься от навязчивого общения.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

