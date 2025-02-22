Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нагрузки и отдых: как правильно тренироваться, чтобы не навредить организму
Кокосовый бисквит — идеальный выбор для сладкоежек, который совсем несложно приготовить
Сохранит тепло и здоровье: раскрыт секрет лучшего наполнителя для одеяла
Высыпайтесь и худейте: неожиданный секрет стройности без диет и спорта
Цены на борщевой набор растут быстрее стоимости квадратного метра жилья
Эта певица тренируется на каблуках! Почему Майли Сайрус выбрала странный способ быть в форме?
Тайные локации Милана: где увидеть рождение моды своими глазами
Пожелтел герметик в ванной? Верните белизну копеечными средствами — вот что надо делать
Как перестать мучить кошку переноской и начать наслаждаться поездками

Кошка перестанет вам доверять навсегда: чего нельзя делать

2:22
Зоосфера » Кошки

Что может обидеть кошку так сильно, что она навсегда перестанет вам доверять? Есть несколько вещей, которые разрушают отношения между человеком и кошкой, иногда навсегда.

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Природные потребности — не прихоть

Многие забывают, что кошка — это хищник с природными потребностями. Ей необходимо точить когти, лазать, играть, охотиться. Если человек не предоставляет ей возможности для этого, а затем ещё и наказывает за испорченную мебель или обои, кошка не поймёт, почему её ругают. Она лишь пыталась удовлетворить свои инстинкты. После таких ситуаций питомец начнет избегать контакта с человеком, не доверяя ему.

Когда человек становится источником страха

Кошки очень чуткие животные, они болезненно реагируют на грубость и агрессию. Если человек постоянно повышает голос, кричит, или, что хуже, физически наказывает кошку, о доверительных отношениях можно забыть. Она будет бояться и избегать контакта, опасаясь очередного наказания или крика.

Одиночество тоже ранит

Кошки независимы, но это не значит, что они не нуждаются в общении. Если человек часто оставляет питомца одного, почти не играет с ним, лишь кормит и убирает лоток, кошка не будет чувствовать тепла и заботы. Со временем она начнёт воспринимать человека лишь как источник пищи, но не как друга, которому можно доверять.

Предательство — худшее, что может случиться с кошкой

Одно из самых сильных потрясений для кошки — смена хозяина. Даже если её передали в хорошие руки, питомец воспринимает это как предательство. Кошка тяжело переносит такую перемену, и даже случайная встреча с прежним хозяином может вызвать стресс: она чаще всего избегает контакта, словно помнит ту боль, что ей причинили.

Не навязывайте общение

Частая ошибка — это попытка заставить кошку общаться, когда она этого не хочет. Некоторые кошки любят внимание, другим достаточно просто находиться рядом. Но если её постоянно тискать, брать на руки против воли, она будет чувствовать страх и дискомфорт. В итоге она начнёт избегать человека, пытаясь защититься от навязчивого общения.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Миллионы астероидов могут таиться во тьме. Есть ли угроза?
Наука и техника
Миллионы астероидов могут таиться во тьме. Есть ли угроза? Аудио 
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Новости спорта
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог Аудио 
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Домашние животные
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Ни ОСАГО, ни денег: как выбить компенсацию из виновника ДТП — пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Последние материалы
Кокосовый бисквит — идеальный выбор для сладкоежек, который совсем несложно приготовить
Сохранит тепло и здоровье: раскрыт секрет лучшего наполнителя для одеяла
Высыпайтесь и худейте: неожиданный секрет стройности без диет и спорта
Цены на борщевой набор растут быстрее стоимости квадратного метра жилья
Эта певица тренируется на каблуках! Почему Майли Сайрус выбрала странный способ быть в форме?
Тайные локации Милана: где увидеть рождение моды своими глазами
Пожелтел герметик в ванной? Верните белизну копеечными средствами — вот что надо делать
Как перестать мучить кошку переноской и начать наслаждаться поездками
От весны до лета: секреты ухода за смородиной для сладких плодов
Экономическая прозрачность под контролем: Минфин возвращает доступ к информации о бизнесе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.