Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плодородие из отходов: закапываем банановую кожуру под яблонями
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Лёгкая забывчивость: безобидно или пора бить тревогу
Кошка перестанет вам доверять навсегда: чего нельзя делать
Нагрузки и отдых: как правильно тренироваться, чтобы не навредить организму
Кокосовый бисквит — идеальный выбор для сладкоежек, который совсем несложно приготовить
Сохранит тепло и здоровье: раскрыт секрет лучшего наполнителя для одеяла
Высыпайтесь и худейте: неожиданный секрет стройности без диет и спорта
Цены на борщевой набор растут быстрее стоимости квадратного метра жилья

Опасное угощение: что случится, если кошка попробует шоколад

1:35
Зоосфера » Кошки

Шоколад содержит два токсичных для кошек вещества — теобромин и кофеин. Теобромин, присутствующий в какао-бобах, не успевает перерабатываться в организме кошек и накапливается, нанося серьёзный вред. Кофеин же вызывает возбуждение и учащение сердечного ритма, приводя к дополнительным проблемам.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка

Главные симптомы отравления шоколадом:

  • Рвота
  • Диарея
  • Учащённое сердцебиение
  • Повышенная активность или беспокойство
  • Судороги
  • Слабость, потеря сознания

Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, срочно обратитесь к ветеринару. Чем быстрее кошке окажут помощь, тем выше шансы её спасти.

Мифы и факты о шоколаде для кошек

МИФ 1: Кошки любят сладкое

На самом деле, кошки не ощущают сладкий вкус. У них нет нужных рецепторов, поэтому если кошка тянется к сладкому, её привлекает запах или текстура, но не вкус.

МИФ 2: Небольшое количество шоколада безвредно

Это опасное заблуждение. Даже кусочек шоколада может привести к тяжёлым последствиям. Чем темнее шоколад, тем он токсичнее для питомца.

ПРАВДА: Существует специальный шоколад для кошек

Действительно, такой продукт существует, хотя обычно он предназначен для собак. Он безопасен для кошек, так как не содержит вредных веществ и сделан на основе лактозы, молока и какао-масла. Тем не менее, такие лакомства должны оставаться редкостью, а не ежедневной едой.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Наука и техника
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров Аудио 
Миллионы астероидов могут таиться во тьме. Есть ли угроза?
Наука и техника
Миллионы астероидов могут таиться во тьме. Есть ли угроза? Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Ни ОСАГО, ни денег: как выбить компенсацию из виновника ДТП — пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Последние материалы
Кошка перестанет вам доверять навсегда: чего нельзя делать
Нагрузки и отдых: как правильно тренироваться, чтобы не навредить организму
Кокосовый бисквит — идеальный выбор для сладкоежек, который совсем несложно приготовить
Сохранит тепло и здоровье: раскрыт секрет лучшего наполнителя для одеяла
Высыпайтесь и худейте: неожиданный секрет стройности без диет и спорта
Цены на борщевой набор растут быстрее стоимости квадратного метра жилья
Эта певица тренируется на каблуках! Почему Майли Сайрус выбрала странный способ быть в форме?
Тайные локации Милана: где увидеть рождение моды своими глазами
Пожелтел герметик в ванной? Верните белизну копеечными средствами — вот что надо делать
Как перестать мучить кошку переноской и начать наслаждаться поездками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.