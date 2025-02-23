Из России с любовью: 5 отечественных пород собак, которыми восхищается весь мир

Некоторые породы собак, появившиеся на нашей земле, давно вышли за пределы своей родины и стали популярными во всём мире. Эти четвероногие красавцы не просто радуют глаз, но и выполняют серьёзные задачи — от езды в упряжке до службы в спецподразделениях. Встречайте пять самых известных отечественных пород, которые стали мировыми звёздами.
Хаски — одна из самых узнаваемых пород, чья популярность сравнима с лабрадорами и немецкими овчарками. Их вывели на Дальнем Востоке для охоты и езды в упряжке. Позже американцы усовершенствовали породу, но её корни остаются сибирскими.
Одна из древнейших пород, генетически близкая к волкам. Их использовали кочевые народы для охоты и пастьбы, но редко запрягали в упряжки.
Псовая борзая — символ дворянской охоты. Эти грациозные и невероятно быстрые собаки могли догонять даже волков!
Создана в советском союзе на основе немецких и кавказских овчарок для службы в полиции и армии. Получился идеальный рабочий пёс, который выдерживает суровый климат.
Выведенный в 50-х годах XX века русский той-терьер переживает новую волну популярности. Эта крошка — не просто декоративный пёсик, а энергичный и бесстрашный компаньон.
Эти породы — настоящее достояние отечественной кинологии, и их успех на мировой арене доказывает, что российская селекция способна подарить миру настоящие жемчужины собачьего мира.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.