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Из России с любовью: 5 отечественных пород собак, которыми восхищается весь мир

3:04
Зоосфера

Некоторые породы собак, появившиеся на нашей земле, давно вышли за пределы своей родины и стали популярными во всём мире. Эти четвероногие красавцы не просто радуют глаз, но и выполняют серьёзные задачи — от езды в упряжке до службы в спецподразделениях. Встречайте пять самых известных отечественных пород, которые стали мировыми звёздами.

Хаски
Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Хаски

Сибирский хаски — голубоглазая легенда

Хаски — одна из самых узнаваемых пород, чья популярность сравнима с лабрадорами и немецкими овчарками. Их вывели на Дальнем Востоке для охоты и езды в упряжке. Позже американцы усовершенствовали породу, но её корни остаются сибирскими.

  • Эти собаки способны тянуть сани с грузом 100 кг целый день.
  • Благодаря уникальной внешности они часто снимаются в кино.
  • Несмотря на популярность, хаски — это не комнатные питомцы, а рабочие ездовые собаки, которым нужны нагрузки.

Самоедская собака — снежная нежность

Одна из древнейших пород, генетически близкая к волкам. Их использовали кочевые народы для охоты и пастьбы, но редко запрягали в упряжки.

  • Их шерсть защищает от экстремального холода.
  • Породу спасли британские заводчики, закрепив её исключительно в белом окрасе.
  • Сегодня самоеды входят в топ самых популярных собак в мире.

Русская псовая борзая — аристократ среди собак

Псовая борзая — символ дворянской охоты. Эти грациозные и невероятно быстрые собаки могли догонять даже волков!

  • Разгоняются до 60 км/ч, уступая лишь грейхаундам.
  • С 70-х годов XX века стали популярны как компаньоны.
  • До сих пор используются для охоты и ценятся за благородный вид.

Восточно-европейская овчарка — наш ответ немецкой овчарке

Создана в советском союзе на основе немецких и кавказских овчарок для службы в полиции и армии. Получился идеальный рабочий пёс, который выдерживает суровый климат.

  • Работает в спецслужбах по всему миру.
  • Отличается крепким здоровьем и выносливостью.
  • Используется не только в охране, но и как поисковая и служебная собака.

Русский той — миниатюрный защитник

Выведенный в 50-х годах XX века русский той-терьер переживает новую волну популярности. Эта крошка — не просто декоративный пёсик, а энергичный и бесстрашный компаньон.

  • В отличие от других мелких пород, не склонен к нервозности.
  • Обладает крепким здоровьем и активным характером.
  • Снова завоёвывает популярность как в России, так и за её пределами.

Эти породы — настоящее достояние отечественной кинологии, и их успех на мировой арене доказывает, что российская селекция способна подарить миру настоящие жемчужины собачьего мира.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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