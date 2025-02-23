Хотите завести собаку? Эти породы станут кошмаром для неопытного хозяина

Выбирая первую собаку, многие ориентируются на милую внешность или советы из интернета. Но реальность такова: некоторые породы требуют серьёзной подготовки и опыта. Рассказываем, какие псы могут стать настоящим испытанием для неопытного хозяина.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака породы Сиба- ину

Аборигенные и примитивные породы

Хаски, акита-ину, сиба-ину, чау-чау, басенджи, самоеды, маламуты, кавказские овчарки — этих красавцев любят за экзотичность и независимость. Но проблема в том, что именно независимость делает их сложными в воспитании.

Эти собаки:

Самостоятельны и упрямы.

Не стремятся угождать хозяину.

Склонны к побегам и охоте.

Требуют много физической активности.

Аборигены проходили естественный отбор в суровых условиях, поэтому ориентированы не на человека, а на выживание. Они не будут выполнять команды просто потому, что "так надо".

Служебные и охранные породы

Немецкие и восточноевропейские овчарки, малинуа, доберманы, ротвейлеры, бордер-колли — это собаки, созданные для работы. Они умны, легко обучаемы, но требуют дисциплины и высокой нагрузки.

Чем они сложны для новичка:

Нуждаются в чёткой системе дрессировки.

Требуют долгих прогулок и тренировок.

Могут проявлять агрессию при неправильном воспитании.

Без должного внимания такие собаки либо становятся гиперактивными и деструктивными, либо начинают самостоятельно "управлять" хозяином.

Охотничьи породы

Таксы, ягдтерьеры, джек-рассел-терьеры, лайки, некоторые борзые — это природные охотники, которым нужно постоянно что-то преследовать.

Их особенности:

Высокая активность и энергичность.

Склонность к разрушительному поведению в закрытых пространствах.

Проблемы с уживанием с мелкими животными.

Оставленный без должной нагрузки охотник превращает дом в поле боя: роет, грызёт, лает и устраивает хаос.

Итог

Эти породы требуют больше времени, внимания и опыта, чем может дать начинающий собаковод. Они не плохие, но их особенности могут стать настоящим испытанием. Перед тем как завести такую собаку, убедитесь, что готовы к её темпераменту и потребностям.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

