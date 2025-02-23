Американский булли: мифы, страхи и реальность о породе

Американский булли — порода, вызвавшая множество споров. В одних странах их заводят как преданных компаньонов, в других — полностью запрещают из-за высокой агрессии. Как получилось, что одна и та же собака считается одновременно верным другом и потенциальной угрозой?
Американский булли появился в 1980-х годах как результат селекции бойцовых пород. Заводчики стремились вывести массивных, мускулистых собак с внушительным внешним видом. Их предки — питбули и другие мощные бойцовские собаки, которых использовали в жестоких развлечениях, пока собачьи бои не были запрещены.
Однако популярность булли в начале 2000-х привела к ухудшению породы. Их начали разводить по принципу "чем больше, тем лучше", игнорируя поведенческие особенности.
Сегодня порода полностью запрещена в Германии, Ирландии, Турции, ОАЭ и Великобритании. Владельцам предписано стерилизовать и чипировать собак, а выгуливать их можно только в наморднике и на коротком поводке.
Несмотря на сложное прошлое, при правильном разведении и дрессировке американский булли может стать прекрасным компаньоном. Это ласковые, социальные собаки, но из-за своих размеров и возможных проблем с поведением их нельзя оставлять наедине с детьми и мелкими животными.
В нашей стране булли пока не запрещены, но заводить их стоит только у проверенных заводчиков и с осознанием ответственности. Это не просто модная собака, а мощное животное, требующее опыта и строгой дрессировки.
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