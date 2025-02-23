Американский булли: мифы, страхи и реальность о породе

2:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Американский булли — порода, вызвавшая множество споров. В одних странах их заводят как преданных компаньонов, в других — полностью запрещают из-за высокой агрессии. Как получилось, что одна и та же собака считается одновременно верным другом и потенциальной угрозой?

Фото: commons.wikimedia.org by Rock City Kennels, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака порода Американский булли

Истоки породы: бойцовское прошлое

Американский булли появился в 1980-х годах как результат селекции бойцовых пород. Заводчики стремились вывести массивных, мускулистых собак с внушительным внешним видом. Их предки — питбули и другие мощные бойцовские собаки, которых использовали в жестоких развлечениях, пока собачьи бои не были запрещены.

Однако популярность булли в начале 2000-х привела к ухудшению породы. Их начали разводить по принципу "чем больше, тем лучше", игнорируя поведенческие особенности.

Почему булли запрещены в некоторых странах

Опасность для окружающих: в Англии за два года 10 из 19 смертельных случаев, связанных с нападением собак, произошли из-за булли XXL. После этого породу запретили.

в Англии за два года 10 из 19 смертельных случаев, связанных с нападением собак, произошли из-за булли XXL. После этого породу запретили. Нестабильная психика: неконтролируемое разведение привело к проблемам с возбуждением и агрессией.

неконтролируемое разведение привело к проблемам с возбуждением и агрессией. Огромные размеры: разница в габаритах поражает: мини-булли весят 10 кг, а XXL-версии — свыше 60 кг. Такая разница уникальна для мира собак.

Сегодня порода полностью запрещена в Германии, Ирландии, Турции, ОАЭ и Великобритании. Владельцам предписано стерилизовать и чипировать собак, а выгуливать их можно только в наморднике и на коротком поводке.

Опасны или просто не для всех

Несмотря на сложное прошлое, при правильном разведении и дрессировке американский булли может стать прекрасным компаньоном. Это ласковые, социальные собаки, но из-за своих размеров и возможных проблем с поведением их нельзя оставлять наедине с детьми и мелкими животными.

В нашей стране булли пока не запрещены, но заводить их стоит только у проверенных заводчиков и с осознанием ответственности. Это не просто модная собака, а мощное животное, требующее опыта и строгой дрессировки.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

