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Вашей кошке грозит гастрит и ожирение, если вы игнорируете эти факты

3:54
Зоосфера

Сухой корм — это не просто удобное решение для владельцев кошек, но и полноценное сбалансированное питание. Он содержит все необходимые белки, жиры, витамины и минералы, а его твердая структура помогает поддерживать здоровье зубов. Однако даже самый качественный корм может нанести вред, если совершать распространенные ошибки. Давайте разберем четыре главных табу при кормлении кошек сухим кормом.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com
Кошка

Частая смена корма

Кошки — консерваторы, особенно в еде. Их пищеварительная система привыкает к определенному составу пищи, поэтому резкая смена корма может привести к серьезным проблемам:

  • Расстройства пищеварения.
  • Отказ от еды.
  • Снижение иммунитета.
  • Стресс и изменения в поведении.

Кроме того, постоянные эксперименты с кормами могут спровоцировать гастрит, колит и даже панкреатит. Чтобы избежать неприятных последствий, менять корм следует постепенно, добавляя новый продукт в привычный рацион маленькими порциями в течение 7-10 дней.

Смешивание сухого корма с натуральной пищей

Многие владельцы считают, что смешивание сухого корма с мясом или другой натуральной пищей делает рацион кошки более разнообразным и полезным. Но на самом деле это может вызвать нарушения в пищеварении.

  • Разные принципы переваривания: сухой корм и натуральная пища требуют разного уровня кислотности в желудке. Их сочетание может привести к расстройству желудка.
  • Дисбаланс питательных веществ: готовые корма уже содержат все нужные элементы в правильных пропорциях. Добавляя натуральную еду, вы можете случайно создать избыток одних веществ и дефицит других.

Если вы хотите дополнить рацион кошки натуральной пищей, лучше заранее проконсультироваться с ветеринаром.

Недостаточное потребление воды

Кошки не склонны пить много воды, что особенно важно учитывать при кормлении сухим кормом. Дефицит жидкости может привести к заболеваниям мочевыводящих путей и почек.

Что поможет вашей кошке пить больше воды:

  • Используйте проточные источники, например, кошачьи питьевые фонтаны. Многие кошки предпочитают бегущую воду.
  • Размещайте миску с водой вдали от корма — это связано с природными инстинктами кошек.
  • Следите за чистотой воды и регулярно ее обновляйте.

Если кошка пьет недостаточно, можно попробовать размачивание сухого корма — это увеличит потребление жидкости и облегчит пищеварение.

Игнорирование возраста при выборе корма

Состав корма напрямую зависит от возраста кошки. Корм для котят содержит больше белков, жиров и витаминов, необходимых для роста. Взрослые кошки нуждаются в сбалансированном питании для поддержания энергии, а пожилые — в сниженной калорийности и особых добавках для суставов.

Ошибки при выборе корма могут привести к серьезным последствиям:

  • Взрослая кошка на корме для котят быстро набирает лишний вес и перегружает внутренние органы.
  • Котенок на взрослом корме не получает достаточного количества питательных веществ, что может замедлить рост и ослабить иммунитет.

Выбирая корм, всегда ориентируйтесь на возраст кошки и ее индивидуальные потребности.

Итог

Правильное кормление кошки — это не просто наполнение миски сухим кормом. Это процесс, требующий внимательного отношения к привычкам питомца, качеству воды и составу питания. Если избегать этих четырех ошибок, ваша кошка будет здорова, активна и проживет долгую счастливую жизнь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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