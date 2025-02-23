Вашей кошке грозит гастрит и ожирение, если вы игнорируете эти факты

3:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сухой корм — это не просто удобное решение для владельцев кошек, но и полноценное сбалансированное питание. Он содержит все необходимые белки, жиры, витамины и минералы, а его твердая структура помогает поддерживать здоровье зубов. Однако даже самый качественный корм может нанести вред, если совершать распространенные ошибки. Давайте разберем четыре главных табу при кормлении кошек сухим кормом.

Фото: https://www.freepik.com Кошка

Частая смена корма

Кошки — консерваторы, особенно в еде. Их пищеварительная система привыкает к определенному составу пищи, поэтому резкая смена корма может привести к серьезным проблемам:

Расстройства пищеварения.

Отказ от еды.

Снижение иммунитета.

Стресс и изменения в поведении.

Кроме того, постоянные эксперименты с кормами могут спровоцировать гастрит, колит и даже панкреатит. Чтобы избежать неприятных последствий, менять корм следует постепенно, добавляя новый продукт в привычный рацион маленькими порциями в течение 7-10 дней.

Смешивание сухого корма с натуральной пищей

Многие владельцы считают, что смешивание сухого корма с мясом или другой натуральной пищей делает рацион кошки более разнообразным и полезным. Но на самом деле это может вызвать нарушения в пищеварении.

Разные принципы переваривания : сухой корм и натуральная пища требуют разного уровня кислотности в желудке. Их сочетание может привести к расстройству желудка.

: сухой корм и натуральная пища требуют разного уровня кислотности в желудке. Их сочетание может привести к расстройству желудка. Дисбаланс питательных веществ: готовые корма уже содержат все нужные элементы в правильных пропорциях. Добавляя натуральную еду, вы можете случайно создать избыток одних веществ и дефицит других.

Если вы хотите дополнить рацион кошки натуральной пищей, лучше заранее проконсультироваться с ветеринаром.

Недостаточное потребление воды

Кошки не склонны пить много воды, что особенно важно учитывать при кормлении сухим кормом. Дефицит жидкости может привести к заболеваниям мочевыводящих путей и почек.

Что поможет вашей кошке пить больше воды:

Используйте проточные источники, например, кошачьи питьевые фонтаны. Многие кошки предпочитают бегущую воду.

Размещайте миску с водой вдали от корма — это связано с природными инстинктами кошек.

Следите за чистотой воды и регулярно ее обновляйте.

Если кошка пьет недостаточно, можно попробовать размачивание сухого корма — это увеличит потребление жидкости и облегчит пищеварение.

Игнорирование возраста при выборе корма

Состав корма напрямую зависит от возраста кошки. Корм для котят содержит больше белков, жиров и витаминов, необходимых для роста. Взрослые кошки нуждаются в сбалансированном питании для поддержания энергии, а пожилые — в сниженной калорийности и особых добавках для суставов.

Ошибки при выборе корма могут привести к серьезным последствиям:

Взрослая кошка на корме для котят быстро набирает лишний вес и перегружает внутренние органы.

Котенок на взрослом корме не получает достаточного количества питательных веществ, что может замедлить рост и ослабить иммунитет.

Выбирая корм, всегда ориентируйтесь на возраст кошки и ее индивидуальные потребности.

Итог

Правильное кормление кошки — это не просто наполнение миски сухим кормом. Это процесс, требующий внимательного отношения к привычкам питомца, качеству воды и составу питания. Если избегать этих четырех ошибок, ваша кошка будет здорова, активна и проживет долгую счастливую жизнь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

