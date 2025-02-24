Голливудские жертвы: что случается с породами после их славы в кино

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Зоосфера

Хороший фильм — приговор для породы. Стоит какой-то собаке засветиться в культовом кино, и тысячи людей тут же бегут покупать таких же щенков. Но, увы, мало кто задумывается, что скрывается за эффектной внешностью. В результате приюты переполняются отказниками, а сами животные страдают от человеческих ошибок.

Собака породы мопс
Фото: commons.wikimedia.org by DodosD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собака породы мопс

Хаски: жертвы "Игры престолов" и приключенческих фильмов

"Снежные псы", "Балто", "Того", "Белый клык", "Зов предков" и, конечно, культовый сериал "Игра престолов" — слишком много экранного времени у породы, которая подходит далеко не каждому.

В реальной жизни хаски — это не милые пушистики, а спортивные машины для бега. Если не давать им достаточных нагрузок, они превращаются в разрушителей квартир: сдирают обои, рвут мебель, воют часами.

После "Игры престолов" количество отказных хаски увеличилось в 8 раз. Этих собак массово отдавали в приюты, когда хозяева осознавали, что завели не декоративного питомца, а неудержимую ураганную силу.

Далматины: 101 собака, 42 000 брошенных

Фильм "101 далматинец" вызвал бум рождаемости щенков: с 8000 до 42 000 в год! Проблема в том, что далматины — не комнатные собачки, а выносливые охотники и сторожа. Они могут бегать весь день, подавать дичь из воды и загонять кабанов.

Без физической нагрузки превращаются в буйных разрушителей, а ещё способны кусаться. После всплеска популярности тысячи далматинов оказались в приютах. Дисней даже запустил кампанию по зоозащите, чтобы уменьшить число импульсивных покупок.

Немецкие овчарки: киношные защитники, но не для всех

В кино немецкие овчарки — умные, послушные и верные друзья. Но за кадром над каждым "Мухтаром" и "Комиссаром Рексом" трудятся кинологи. В жизни же без дрессировки эти собаки становятся неконтролируемыми: громко лают, рвутся на поводке, кидаются на чужих.

Популярность овчарок привела к тому, что они вторые по числу отказников. Люди ждут, что пёс по умолчанию станет идеальным телохранителем, но получают 60-килограммового неуправляемого зверя.

Мопсы и чихуахуа: игрушки, которые ломают судьбы

После "Людей в чёрном" мопсы стали модными, но владельцы быстро разочаровывались в их упрямом характере, проблемах с дыханием и склонности к лишнему весу.

Чихуахуа же пострадали после "Блондинки в законе" и "Крошки из Беверли-Хиллз". Люди хотели карманную собачку, а получали независимого, капризного мини-бойца, который легко мог укусить и терроризировать домочадцев.

Итог: фильмы губят породы

Список "пострадавших" можно продолжать: колли, сенбернары, акита-ину, джек-расселы, корги. Люди покупают собаку ради образа, а потом осознают, что не готовы к её потребностям.

Перед тем как завести питомца, не смотрите фильмы — изучайте литературу, спрашивайте кинологов, читайте отзывы владельцев. Ведь красивая картинка не отражает реальной жизни!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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