7 растений, которые могут стать смертельной угрозой для вашего питомца

Некоторые комнатные и садовые растения могут быть токсичны для кошек и собак. Их употребление способно вызвать серьёзные проблемы с дыханием, пищеварением, а в некоторых случаях даже привести к летальному исходу. Если у вас есть питомцы, стоит избегать этих растений в доме и саду.

Фото: www.flickr.com by Тим Грин, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ подснежник

Какие растения опасны для животных?

1. Филодендрон Миканс

Этот декоративный цветок с сердцевидными листьями может вызвать проблемы с дыханием и пищеварением у собак. В тяжёлых случаях возможен летальный исход.

2. Монстера деликатесная

Содержит нерастворимые кристаллы оксалата кальция, которые вызывают отёк ротовой полости. Особенно чувствительны к нему кошки.

3. Сансевиерия трёхполосная (Щучий хвост)

сапонины, которые приводят к воспалению ЖКТ, рвоте и тошноте у домашних животных.

4. Замиокулькас

Опасен как для животных, так и для людей. При проглатывании вызывает раздражение слизистой, рвоту и диарею.

5. Лилия

Для кошек лилии особенно опасны — могут привести к почечной недостаточности. У собак вызывают боли в желудке и отравление.

6. Наперстянка

Одно из самых токсичных растений для собак! Может спровоцировать нарушения сердечного ритма, рвоту и сильную интоксикацию.

7. Подснежники

Не позволяйте питомцу грызть стебли и цветки подснежников — это может привести к тяжёлым последствиям для ЖКТ и вызвать сильное отравление.

Как защитить питомца от отравления?

Размещайте растения в недоступных для животных местах.

Следите за питомцем во время прогулок, чтобы он не грыз растения на улице.

При первых признаках отравления немедленно обратитесь к ветеринару.

Выбирайте безопасные для кошек и собак растения, чтобы ваш питомец оставался здоровым!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

