7 растений, которые могут стать смертельной угрозой для вашего питомца

Некоторые комнатные и садовые растения могут быть токсичны для кошек и собак. Их употребление способно вызвать серьёзные проблемы с дыханием, пищеварением, а в некоторых случаях даже привести к летальному исходу. Если у вас есть питомцы, стоит избегать этих растений в доме и саду.
1. Филодендрон Миканс
Этот декоративный цветок с сердцевидными листьями может вызвать проблемы с дыханием и пищеварением у собак. В тяжёлых случаях возможен летальный исход.
2. Монстера деликатесная
Содержит нерастворимые кристаллы оксалата кальция, которые вызывают отёк ротовой полости. Особенно чувствительны к нему кошки.
3. Сансевиерия трёхполосная (Щучий хвост)
сапонины, которые приводят к воспалению ЖКТ, рвоте и тошноте у домашних животных.
4. Замиокулькас
Опасен как для животных, так и для людей. При проглатывании вызывает раздражение слизистой, рвоту и диарею.
5. Лилия
Для кошек лилии особенно опасны — могут привести к почечной недостаточности. У собак вызывают боли в желудке и отравление.
6. Наперстянка
Одно из самых токсичных растений для собак! Может спровоцировать нарушения сердечного ритма, рвоту и сильную интоксикацию.
7. Подснежники
Не позволяйте питомцу грызть стебли и цветки подснежников — это может привести к тяжёлым последствиям для ЖКТ и вызвать сильное отравление.
Выбирайте безопасные для кошек и собак растения, чтобы ваш питомец оставался здоровым!
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!