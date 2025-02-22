Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России стали чаще сдавать экзамен на права с первого раза — вот почему
Полный игнор: вскрылась причина, почему сын Муцениеце отказывается от матери
Раскрыт секрет идеальной хрустящей корочки: жарим картофель как шеф-повар!
Трамп против: нефтяные компании США должны забыть о Венесуэле
Этот трюк поможет вам похудеть, и вам не придется сидеть на диете
Как одеваться в стиле midsize: 12 модных советов для девушек среднего размера
Испытайте головокружение на самом большом пешеходном мосту Франции
Эти 10 ошибок с яйцами совершают почти все: опасно для здоровья
Кошка нервничает, даже если дома безопасно: узнайте главную причину

Простая техника расслабления для кота: всего 1 минута — и мурлыка доволен

1:42
Зоосфера

Некоторые владельцы готовы тратить большие деньги на комфорт своих пушистых друзей. Однако создать настоящий релакс для кошки можно и без дорогостоящих процедур. Всё, что вам понадобится, — всего одна минута и немного любви.

Манчкин
Фото: openverse.org by PawsShion, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Манчкин

Как устроить экспресс-СПА для кота?

0-15 секунд: массаж

Плавными движениями помассируйте область шеи и за ушками. Эти зоны у кошек особенно чувствительны, а мягкий массаж не только принесёт удовольствие, но и поможет снять напряжение.

15-30 секунд: расчесывание

Потратьте 15 секунд на аккуратное расчесывание шерсти. Это не только улучшит кровообращение и удалит выпавшие волоски, но и создаст приятный ритуал, который кошка оценит.

30-45 секунд: ароматерапия

Возьмите любимую игрушку питомца и слегка сбрызните её кошачьей мятой. Это мгновенно поднимет настроение вашему любимцу, добавив в его день каплю эйфории.

45-60 секунд: лакомство

Идеальное завершение расслабляющей процедуры — любимое угощение. Небольшая вкусняшка сделает мини-СПА сеанс ещё приятнее и поможет закрепить положительные эмоции.

Как сделать отдых ещё приятнее?

  • Включите на фоне мягкую расслабляющую музыку.
  • Выберите удобное место, где кошка чувствует себя спокойно и комфортно.
  • Обязательно добавьте главные ингредиенты — внимание и заботу.

Вот и всё! Потратив всего 60 секунд, вы подарите своему питомцу море удовольствия.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Домашние животные
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям Аудио 
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Садоводство, цветоводство
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год Аудио 
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Еда и рецепты
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Сводка с фронта: ВСУ начали бросать в мясные штурмы детей, Трамп не хочет видет Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Последние материалы
В России стали чаще сдавать экзамен на права с первого раза — вот почему
Простая техника расслабления для кота: всего 1 минута — и мурлыка доволен
Полный игнор: вскрылась причина, почему сын Муцениеце отказывается от матери
Раскрыт секрет идеальной хрустящей корочки: жарим картофель как шеф-повар!
Трамп против: нефтяные компании США должны забыть о Венесуэле
Этот трюк поможет вам похудеть, и вам не придется сидеть на диете
Как одеваться в стиле midsize: 12 модных советов для девушек среднего размера
Испытайте головокружение на самом большом пешеходном мосту Франции
Эти 10 ошибок с яйцами совершают почти все: опасно для здоровья
Кошка нервничает, даже если дома безопасно: узнайте главную причину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.