Забудьте о шерсти на мебели! Этот инструмент спасёт ваш дом от линьки

Уход за шерстью кошки — важная часть содержания питомца, особенно в период сезонной линьки. Выпадающие волоски не только оседают на мебели и одежде, но и могут стать причиной проблем со здоровьем. Кошки заглатывают шерсть при вылизывании, а её скопления в желудке вызывают рвотные рефлексы. Чтобы этого избежать, стоит правильно подбирать инструменты для груминга.
Многие владельцы используют стандартные расчёски, но у них есть серьёзные недостатки:
Фурминатор — это специализированное устройство, разработанное для безопасного и комфортного вычесывания шерсти. Оно подходит как для короткошерстных, так и для длинношерстных пород, при этом не травмирует кожу и не повреждает здоровые волоски.
Преимущества фурминатора:
Фурминаторы имеют удобную резиновую ручку и стальную пластину с особыми зубчиками, которые эффективно поддевают и удаляют подшёрсток.
Подбирая инструмент, ориентируйтесь на вес и длину шерсти питомца:
Несмотря на эффективность, фурминатор не подходит для некоторых пород кошек:
При правильном выборе и регулярном использовании фурминатор не только облегчит уход за питомцем, но и поможет сохранить его здоровье и красоту шерсти.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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