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Забудьте о шерсти на мебели! Этот инструмент спасёт ваш дом от линьки

2:44
Зоосфера

Уход за шерстью кошки — важная часть содержания питомца, особенно в период сезонной линьки. Выпадающие волоски не только оседают на мебели и одежде, но и могут стать причиной проблем со здоровьем. Кошки заглатывают шерсть при вылизывании, а её скопления в желудке вызывают рвотные рефлексы. Чтобы этого избежать, стоит правильно подбирать инструменты для груминга.

Злой котик
Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Злой котик

Почему обычные расчёски не подходят?

Многие владельцы используют стандартные расчёски, но у них есть серьёзные недостатки:

  • Они вырывают не только отмершие, но и здоровые волоски, нарушая естественный рост шерсти.
  • Острые зубцы могут травмировать кожу питомца.
  • Обычные расчёски неэффективно удаляют подшёрсток, что увеличивает количество шерсти в доме.

Фурминатор — идеальный инструмент для ухода за шерстью

Фурминатор — это специализированное устройство, разработанное для безопасного и комфортного вычесывания шерсти. Оно подходит как для короткошерстных, так и для длинношерстных пород, при этом не травмирует кожу и не повреждает здоровые волоски.

Преимущества фурминатора:

  • Удаляет до 90% отмершей шерсти всего за пару использований.
  • Равномерно распределяет натуральный жировой слой по коже, защищая её от сухости и раздражений.
  • Предотвращает появление колтунов, делая шерсть питомца ухоженной.
  • Уменьшает количество шерсти в доме, облегчая уборку.

Фурминаторы имеют удобную резиновую ручку и стальную пластину с особыми зубчиками, которые эффективно поддевают и удаляют подшёрсток.

Как выбрать фурминатор по размеру?

Подбирая инструмент, ориентируйтесь на вес и длину шерсти питомца:

  • X-Small (33 мм) - для котят до 3 месяцев и мелких грызунов.
  • Small (45 мм) - для кошек до 5 кг, подходит и для взрослых короткошерстных питомцев.
  • Medium (67 мм) - для кошек более 5 кг, крупных длинношерстных пород, а также собак мелких пород.

Когда фурминатор использовать нельзя?

Несмотря на эффективность, фурминатор не подходит для некоторых пород кошек:

  • Сфинкс, девон-рекс, турецкая ангорская, тиффани — из-за особенностей шерсти или её отсутствия.
  • Кошки с повышенной чувствительностью кожи или повреждениями (раны, язвы, высыпания).

При правильном выборе и регулярном использовании фурминатор не только облегчит уход за питомцем, но и поможет сохранить его здоровье и красоту шерсти.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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