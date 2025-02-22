Один неверный жест — и кошка перестанет вам доверять! Узнайте, чего нельзя делать

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек ошибочно полагают, что взрослых питомцев можно поднимать за шкирку так же, как кошка-мать переносит котят. Однако такой метод не только причиняет дискомфорт, но и может привести к травмам и психологическому стрессу. Разберём, почему этого делать нельзя и как правильно обращаться с кошками.

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Злая кошка

Физиологические риски

У котят кожа более эластична, а вес минимальный, поэтому мать может переносить их без вреда. У взрослых кошек ситуация совершенно другая:

Их вес составляет 3-7 кг, что создаёт сильную нагрузку на кожу и мышцы.

Возможны разрывы связок, повреждения шейных позвонков и даже паралич.

Происходит давление на внутренние органы, что может вызвать дискомфорт и боль.

Психологические последствия

Кроме физической боли, кошка испытывает сильный стресс:

Она воспринимает такой захват как угрозу, может начать сопротивляться и проявлять агрессию.

Доверие к хозяину может быть утрачено, что приведёт к пугливости или даже нежеланию идти на контакт.

Восстановление отношений потребует времени и терпения.

Когда можно фиксировать кошку за шкирку

Иногда фиксирование за холку необходимо, например, при осмотре у ветеринара или процедурах ухода. Однако это должны делать только специалисты, сочетая этот метод с поддержкой тела, чтобы минимизировать стресс.

Как правильно поднимать кошку

Успокоить : прежде чем взять кошку, поговорите с ней мягким голосом.

: прежде чем взять кошку, поговорите с ней мягким голосом. Распределить вес : одна рука должна поддерживать грудь, другая — заднюю часть тела.

: одна рука должна поддерживать грудь, другая — заднюю часть тела. Действовать уверенно, но мягко: резкие движения вызовут стресс.

Восстановление доверия

Если кошка испугалась после неправильного обращения, важно помочь ей вновь почувствовать себя в безопасности:

Дайте время, чтобы она сама пошла на контакт.

Угостите лакомством или поиграйте с ней.

Избегайте резких движений и попыток схватить её насильно.

Понимая особенности физиологии и поведения кошек, можно создать доверительные отношения с питомцем и избежать ненужного стресса и травм.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

