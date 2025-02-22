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Стоит ли стерилизовать кошку? Разбираем плюсы, минусы и возможные риски

Зоосфера

Стерилизация — это важная процедура, которая не только предотвращает появление нежелательного потомства, но и защищает кошку от возможных заболеваний. Оптимальный возраст для операции — 6-7 месяцев, после наступления половой зрелости. Без регулярных родов репродуктивная система кошки испытывает нагрузку, что может привести к различным патологиям. Операция помогает стабилизировать гормональный баланс и избавить животное от дискомфорта.

Рыжий кот
Фото: commons.wikimedia.org by dlz28, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыжий кот

Как проходит стерилизация?

Во время операции удаляют либо только яичники (если кошка ещё не рожала), либо яичники вместе с маткой (если животное уже имело потомство). Это снижает риск гормональных нарушений и проблем с репродуктивной системой.

Существует три основных метода стерилизации:

  • Классический метод — разрез делают на животе чуть ниже пупка, через него удаляют репродуктивные органы. Заживление шва занимает около 10 дней.
  • Через боковой надрез — небольшой разрез (1 см) сбоку, используется, если по каким-то причинам нельзя провести операцию классическим способом. Животное восстанавливается быстрее, риск осложнений минимальный.
  • Лапароскопия — самый щадящий метод. В брюшной стенке делают прокол, через который удаляют яичники и матку, при этом врач контролирует процесс через экран. Кошка восстанавливается всего за несколько дней.

Все операции проводятся под общим наркозом, а после выхода из него животное остаётся под наблюдением специалиста.

Как ухаживать за кошкой после операции?

Послеоперационный период требует особого внимания со стороны владельца. От правильного ухода зависит, насколько быстро питомец вернётся к нормальной жизни.

Основные рекомендации:

  • Перевозите кошку в специальной переноске, чтобы минимизировать стресс и исключить тряску.
  • Не оставляйте её одну в первые сутки - после наркоза животное может шататься и дезориентироваться в пространстве.
  • Исключите прыжки на высокую мебель, чтобы избежать расхождения швов.
  • Следите за состоянием питомца: контролируйте температуру, дыхание, пульс, аппетит.
  • Не снимайте попону в течение 10 дней, чтобы кошка не разлизала шов.
  • Обрабатывайте швы хлоргексидином и наносите заживляющую мазь.

После стерилизации важно скорректировать питание — у стерилизованных кошек снижается уровень активности, и они склонны к набору веса. Ветеринары рекомендуют специальные корма, которые помогают поддерживать нормальный обмен веществ и предотвращают проблемы с мочевыделительной системой.

Если вы решили стерилизовать кошку, выбирайте проверенную ветеринарную клинику. Опытный врач подберёт оптимальный метод операции и обеспечит безопасность питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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