Необычное поведение кошек: зачем они преследуют своих хозяев

2:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваш питомец неотступно следует за вами по квартире, это может казаться забавным, но за таким поведением стоят вполне логичные причины. Кошки обладают врождёнными инстинктами и социальной привязанностью, которая выражается по-разному. Почему же ваш пушистый друг превращается в "хвостик"?

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котик

Основные причины, почему кошка ходит за хозяином

Потребность в безопасности: несмотря на то, что кошки считаются хищниками, в природе они также могут стать добычей. Инстинктивно они ищут защиту рядом с тем, кто обеспечивает им безопасность.

несмотря на то, что кошки считаются хищниками, в природе они также могут стать добычей. Инстинктивно они ищут защиту рядом с тем, кто обеспечивает им безопасность. Поиск внимания: кошки не такие уж независимые, как кажется. Если питомец хочет, чтобы вы его погладили, поиграли с ним или просто поговорили, он будет следовать за вами, стараясь привлечь ваше внимание.

кошки не такие уж независимые, как кажется. Если питомец хочет, чтобы вы его погладили, поиграли с ним или просто поговорили, он будет следовать за вами, стараясь привлечь ваше внимание. Инстинкт следования: в дикой природе котята идут за матерью, обучаясь у неё. В домашних условиях эту роль на себя берёт хозяин, и кошка подсознательно воспринимает его как источник заботы.

в дикой природе котята идут за матерью, обучаясь у неё. В домашних условиях эту роль на себя берёт хозяин, и кошка подсознательно воспринимает его как источник заботы. Любопытство: кошки — прирождённые исследователи. Они хотят знать, что происходит в их доме, и поэтому следят за хозяином, изучая окружающий мир.

кошки — прирождённые исследователи. Они хотят знать, что происходит в их доме, и поэтому следят за хозяином, изучая окружающий мир. Контроль территории: эти животные — настоящие контролёры. Следуя за вами, они как бы проверяют, что всё в порядке в их владениях.

эти животные — настоящие контролёры. Следуя за вами, они как бы проверяют, что всё в порядке в их владениях. Привычка: если в прошлом питомец получал за это лакомство или внимание, он может продолжать ходить за вами просто из-за выработанной привычки.

Как правильно реагировать

Не отталкивайте кошку: она не хочет вас раздражать, а просто выражает привязанность.

она не хочет вас раздражать, а просто выражает привязанность. Уделяйте внимание: если питомец мурлычет рядом или трётся о ноги, это просьба о ласке. Погладьте или поиграйте с ним.

если питомец мурлычет рядом или трётся о ноги, это просьба о ласке. Погладьте или поиграйте с ним. Отвлекайте, если заняты: игрушки, когтеточки и интерактивные развлечения помогут занять кошку, когда у вас нет времени.

игрушки, когтеточки и интерактивные развлечения помогут занять кошку, когда у вас нет времени. Создайте комфортную среду: если питомец скучает в ваше отсутствие, оборудуйте для него игровые комплексы, оставляйте доступ к окну или установите веб-камеру для наблюдения.

Следуя этим простым советам, вы сможете создать гармоничное взаимодействие с питомцем, при котором его привязанность не будет вам мешать, а станет приятным проявлением дружбы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

