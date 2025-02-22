Кошка или инопланетянин? Ориентал — питомец с неповторимым характером

2:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ориентальные кошки — это не просто питомцы, а настоящие вихри энергии, разговорчивости и любви к людям. Они выглядят так, будто только что сошли с обложки научной фантастики: огромные уши, вытянутое тело, длинный нос и пронизывающий взгляд. Но не только внешность делает их особенными. Эти кошки — настоящие эмоциональные торнадо, которые никогда не оставят вас в покое.

Фото: commons.wikimedia.org by FAUSTMEPHISTOPHELES, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ориентальная кошка

Бесконечное мяуканье: они просто не умеют молчать

Первое, с чем сталкиваются владельцы ориенталов, — это их голос. И он не просто громкий, а пронзительный и скрипучий. Ориенталы орут не потому, что голодны или что-то требуют — им просто нравится процесс. Их предки — сиамские кошки, известные своей разговорчивостью, поэтому молчаливая ориентальная кошка — это редкость. Соседей, кстати, лучше заранее предупредить.

Движение — жизнь, но в компании человека

Если вам кажется, что кошки любят спать и лениво потягиваться на солнышке, ориенталы разрушат этот миф. Эти питомцы постоянно в движении: бегают, прыгают, гоняют игрушки и требуют, чтобы вы делали то же самое. Им недостаточно просто другого кота в доме — главная цель их существования — быть рядом с человеком. Они обожают догонялки, игры с удочками, таскают игрушки, а если им станет скучно — начнут активно требовать внимания всеми возможными способами.

Личное пространство? Забудьте

Ориентал — это липучка, которая будет сопровождать вас везде. В ванной, в туалете, на кухне, во время работы, сна и просмотра фильмов. Если он решил сидеть у вас на коленях — это надолго. Захочет, чтобы погладили — не отвертитесь. Но если сам не в настроении, любые попытки потискать могут закончиться ударом когтистой лапы.

Сложная система привязанности

Ориенталы очень избирательны в симпатиях. У них всегда есть один главный человек, которому достаётся вся безграничная любовь и преданность. Чуть меньше внимания получает второй по значимости член семьи. Остальные — просто терпимые знакомые, а вот некоторые люди могут попасть в чёрный список и никогда не заслужить расположения кота.

Кому подойдёт ориентальная кошка

Эта порода — не для тех, кто ищет спокойного, независимого кота. Ориентал — это ребёнок, который не вырастет. Он требует внимания, не терпит одиночества и всегда хочет быть в центре событий. Если вы готовы к жизни с гиперактивным, любопытным и очень болтливым питомцем, который сделает вас центром своей вселенной — ориентал станет лучшим другом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



Сиамская кошка — одна из известных пород кошек сиамо-ориентальной группы.

Сиамская кошка имеет весьма характерную внешность, отличительными чертами которой являются тонкое, длинное, трубообразное гибкое тело, голова в виде длинного клина, большие миндалевидные косо поставленные глаза ярко-синего цвета, очень большие уши, широкие в основании и заостренные на концах, поставленные таким образом, чтобы между мочкой носа и кончиками ушей образовывался равносторонний треугольник.



