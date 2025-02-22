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Планируете вязку? Вот всё, что нужно знать о беременности у собак

4:57
Зоосфера

Если вы планируете получить потомство от своей собаки, важно знать, когда наступает благоприятное время для вязки, как проходит беременность, какие изменения в уходе необходимы и какие возможны осложнения. Разберём все ключевые моменты, которые помогут подготовиться к этому ответственному периоду.

Чихуахуа
Фото: commons.wikimedia.org by Gabriela Vega, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чихуахуа

Когда возможно оплодотворение?

Репродуктивная система собак имеет циклы, отличные от человеческих. Развитие яйцеклетки проходит в четыре стадии:

  • Проэструс (7-10 дней) — набухает вульва, появляются кровянистые выделения, но самка пока не подпускает кобеля.
  • Эструс (5-20 дней) — период овуляции, выделения светлеют, собака готова к спариванию.
  • Диэструс (до 60 дней) — уровень прогестерона растёт, но оплодотворение уже невозможно.
  • Анэструс (период покоя) — отсутствие половой активности.

Яйцеклетка у собак созревает всего два раза в год, и оплодотворение возможно только в эструсе. Однако точно определить этот момент без специальных анализов сложно.

Беременность у собак: сроки и особенности

Длительность беременности у собак зависит от породы:

  • Мелкие породы — 56-63 дня.
  • Крупные породы — 67-70 дней.

Однако возможны преждевременные роды или задержка более 70 дней. Паниковать не стоит: ошибки в подсчёте даты зачатия встречаются часто. За 2-3 недели до родов подготовьте удобное место, а также заранее договоритесь с ветеринаром о возможной помощи.

Как распознать беременность?

Уже через 10-14 дней после вязки можно заметить первые изменения:

  • Изменение поведения — собака становится ласковой или, наоборот, раздражительной.
  • Изменение аппетита — возможен токсикоз, тошнота, рвота или, наоборот, усиленный аппетит.
  • Увеличение сна — будущая мама больше отдыхает и избегает активных игр.
  • Набухание сосков — при первой беременности это проявляется через 3-4 недели.

На 5-7 неделях живот заметно увеличивается, но при ложной беременности симптомы могут быть похожими. Чтобы подтвердить настоящую беременность, следует сделать УЗИ и анализ крови.

Чем кормить беременную собаку?

Рацион во время беременности подбирается с учётом породы и состояния здоровья:

  • Увеличивается количество белка (мясо, рыба), а углеводы сокращаются.
  • Частота кормлений: с 4-й недели — 3 раза в день, с 6-7 недели — 4 раза в день, но порции уменьшаются.
  • Если собака ест сухой корм, обсудите его марку с ветеринаром — возможно, потребуются добавки.
  • При натуральном питании витамины и минералы добавляют отдельно.

Как ухаживать за беременной собакой?

  • Увеличьте частоту прогулок — растущие плоды давят на мочевой пузырь, собака чаще хочет в туалет.
  • Следите за её самочувствием: если на прогулке питомец быстро устаёт, давайте возможность отдыхать.
  • Не купайте собаку, если это не необходимо. При необходимости используйте специальный шампунь и тщательно вытирайте шерсть.
  • Подготовьте место для родов — укромное, тёплое, без сквозняков.

Возможные осложнения

Беременность не всегда проходит гладко. Возможные патологии:

  • Ложная беременность — внешне напоминает обычную, но эмбрионов нет. Может сопровождаться набуханием сосков, выработкой молока и материнским инстинктом к игрушкам. Обычно проходит самостоятельно.
  • Замершая беременность — гибель одного или нескольких эмбрионов. В некоторых случаях живые щенки могут родиться здоровыми.
  • Внематочная беременность — развивается вне матки, требует срочного вмешательства ветеринара.

Прививки и дегельминтизация

  • Вакцинацию проводят до вязки, так как во время беременности она может навредить эмбрионам.
  • Обработку от гельминтов делают за 2-3 недели до вязки. После зачатия антигельминтные препараты запрещены до окончания лактации.

Как понять, что роды близко?

Признаки приближающихся родов:

  • Выделения — за 24 часа до родов появляются прозрачные или желтоватые выделения.
  • Поведение — собака становится беспокойной, ищет уединение или наоборот ластится к хозяину.
  • Температура тела — за сутки до родов снижается на 1-1,5 градуса.

Оставайтесь рядом с питомицей и подготовьтесь к появлению малышей.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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