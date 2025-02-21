Посланник морского бога на пляже: Канары в ожидании катастрофы?

На пляже Канарских островов купальщики наткнулись на редкий веслонос. Эта рыба, известная как Судный день, обычно ассоциируется с плохими знаками, так как её появление на берегу часто предвещает какие-либо природные катастрофы. Когда такая рыба выносится на сушу из глубин океана, это часто служит предвестником бедствий.

Фото: flickr.com by apasciuto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Атлантический океан

Ремнекрыл, имя которому в японской мифологии — Рыгно цукай или "посланник морского бога", традиционно связывается с катастрофическими явлениями, такими как ураганы, землетрясения, цунами и циклоны. Ученые находят трудности в изучении этих существ, так как их привычные места обитания — это глубокие воды моря.

Этот конкретный веслонос был замечен неподалеку от пляжа Плайя-Кемада на Канарах. В социальных сетях появилось сообщение: "На берег выбросила редкую рыбину-ремень". Наблюдение данной рыбы произошло всего через несколько недель после того, как другая рептилия запугала отдыхающих на пляже в Мексике.

Серферы зафиксировали появление огромной рыбы у южного конца полуострова Калифорния. Размером с серфинг-плату, она обладала серебристо-голубым телом и впечатляющим красным плавником, который тянулся вдоль спины; тем не менее, ее хвост оказался поврежден. Рыба Судного дня может достигать длины 11 метров, как сообщает Dailymail.

Уточнения

Кана́рские острова́ (исп. Islas Canarias) — архипелаг из семи островов вулканического происхождения в Атлантическом океане, недалеко от северо-западного побережья Африки (Марокко и Западная Сахара). Острова принадлежат Испании и являются одним из автономных сообществ этой страны. Столиц две, Санта-Крус-де-Тенерифе и Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, но до 1927 года Санта-Крус-де-Тенерифе был единственной столицей.

