Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экстренная проверка на опьянение — кого будут освидетельствовать без согласия
Трамп хочет третий срок: сенсационный законопроект может изменить историю США
Каждая четвёртая курица и пятая упаковка молока опасны: "Светофор" потрясла массовая проверка
Забудьте об этих бьюти-процедурах в 2025 году: рассказываем, чем заменить
Забудьте о сухом сыре — 4 секрета, которые делают его снова свежим
Балкон Сицилии: деревня без моря, покорившая сердца тысяч туристов
От полиции не уедешь: каршеринговым машинам могут запретить разгон
Кардио или силовые: какие тренировки лучше для мозга — совет эксперта
Магниевый дефицит больше не страшен — сладкий способ его восполнить

Посланник морского бога на пляже: Канары в ожидании катастрофы?

Зоосфера

На пляже Канарских островов купальщики наткнулись на редкий веслонос. Эта рыба, известная как Судный день, обычно ассоциируется с плохими знаками, так как её появление на берегу часто предвещает какие-либо природные катастрофы. Когда такая рыба выносится на сушу из глубин океана, это часто служит предвестником бедствий.

Атлантический океан
Фото: flickr.com by apasciuto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Атлантический океан

Ремнекрыл, имя которому в японской мифологии — Рыгно цукай или "посланник морского бога", традиционно связывается с катастрофическими явлениями, такими как ураганы, землетрясения, цунами и циклоны. Ученые находят трудности в изучении этих существ, так как их привычные места обитания — это глубокие воды моря.

Этот конкретный веслонос был замечен неподалеку от пляжа Плайя-Кемада на Канарах. В социальных сетях появилось сообщение: "На берег выбросила редкую рыбину-ремень". Наблюдение данной рыбы произошло всего через несколько недель после того, как другая рептилия запугала отдыхающих на пляже в Мексике.

Серферы зафиксировали появление огромной рыбы у южного конца полуострова Калифорния. Размером с серфинг-плату, она обладала серебристо-голубым телом и впечатляющим красным плавником, который тянулся вдоль спины; тем не менее, ее хвост оказался поврежден. Рыба Судного дня может достигать длины 11 метров, как сообщает Dailymail.

Уточнения

Кана́рские острова́ (исп. Islas Canarias) — архипелаг из семи островов вулканического происхождения в Атлантическом океане, недалеко от северо-западного побережья Африки (Марокко и Западная Сахара). Острова принадлежат Испании и являются одним из автономных сообществ этой страны. Столиц две, Санта-Крус-де-Тенерифе и Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, но до 1927 года Санта-Крус-де-Тенерифе был единственной столицей.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Мир готовится к космической рулетке: зона риска охватывает миллионы жизней
Наука и техника
Мир готовится к космической рулетке: зона риска охватывает миллионы жизней Аудио 
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Домашние животные
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям Аудио 
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Садоводство, цветоводство
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Коляска и полный привод: за что ценили Днепр в СССР и за его пределами Дмитрий Плотников Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев Пожертвует ли Москва отношениями с Китаем и Ираном ради договорённостей с США по Украине Любовь Степушова
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
В Египте вводятся новые правила для туристов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Последние материалы
От полиции не уедешь: каршеринговым машинам могут запретить разгон
Кардио или силовые: какие тренировки лучше для мозга — совет эксперта
Коляска и полный привод: за что ценили Днепр в СССР и за его пределами
Китай разрабатывает собственные стандарты шифрования, опасаясь черных ходов США
Магниевый дефицит больше не страшен — сладкий способ его восполнить
Новый вирус из Китая атакует Россию: в детских больницах паника и очереди на 5 часов
Соковая диета: полезный детокс или быстрый путь к проблемам
Самозапрет на кредиты в России: как новая услуга изменит жизнь миллионов граждан?
"Заигрались с вирусом": США обвинили лабораторию в Ухане в утечке COVID-19
Юлия Чичерина жёстко высказалась о Лёве* из Би-2
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.