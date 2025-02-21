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Как сделать улыбку вашего питомца блестящей? Гид по чистке зубов собаки

1:28
Зоосфера

По словам ветеринаров, чистить зубы собаке нужно 1-2 раза в неделю, используя зубную щетку. Однако прибегать к этой процедуре и другим вспомогательным методам (например, с помощью жевательных лакомств) можно чаще.

Чихуахуа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чихуахуа

Можно ли использовать обычную зубную пасту для чистки зубов собаки

Состав таких зубных паст адаптирован для человека, но не подходит для четвероногих животных. Кроме того, собака не умеет выплевывать пасту, поэтому ее остатки будут проглочены.

Человеческие зубные пасты часто содержат ингредиенты, которые могут вызвать серьезное отравление у собак.

Что будет, если не чистить зубы собаке

Если не чистить зубы собакам и кошкам, у животных может развиться гингивит (воспаление десен) и периодонтит, после чего зуб придется удалить. Кроме того, сама потеря зуба не так страшна, как те муки, которые испытывает животное, когда у него начинает болеть зуб.

Как правильно чистить зубы собаке в домашних условиях

Для этого можно нанести собачью пасту на марлю или силиконовую щетку для пальцев и дать собаке понюхать ее. Как только ей понравится запах, слегка приоткройте рот и начните нежно массировать зубы.

Если питомец сидит спокойно, он может получить лакомство. Во время процедуры также следует подбодрить его добрым словом.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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