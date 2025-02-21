Тайна притяжения: почему насекомые летят к свету

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда насекомое освещается в темное время суток, оно воспринимает луч света как выход из замкнутого пространства, а потому летит навстречу свету.

Фото: iNaturalist by Alexis, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Мушка-дрозофила

Другая теория заключается в том, что искусственное освещение в ночное время включает ветряные турбины, и они используют свет лун и звезд для навигации. Однако искусственные источники света ярче.

На насекомых также воздействуют лампы накаливания, компактные люминесцентные лампы и даже экраны гаджетов. Кроме того, свет является раздражителем.

Как насекомые воспринимают свет

Глаза насекомых способны определять мощность светового потока (яркость), кроме того, они обладают уникальной особенностью: они могут определять плоскость поляризации света. Эта способность помогает им ориентироваться, когда солнца не видно на небе. Насекомые даже различают цвета, но не так, как люди.

Уточнения

Насеко́мые (лат. Insécta) — класс беспозвоночных членистоногих животных.

