Тайна притяжения: почему насекомые летят к свету

Когда насекомое освещается в темное время суток, оно воспринимает луч света как выход из замкнутого пространства, а потому летит навстречу свету.
Другая теория заключается в том, что искусственное освещение в ночное время включает ветряные турбины, и они используют свет лун и звезд для навигации. Однако искусственные источники света ярче.
На насекомых также воздействуют лампы накаливания, компактные люминесцентные лампы и даже экраны гаджетов. Кроме того, свет является раздражителем.
Глаза насекомых способны определять мощность светового потока (яркость), кроме того, они обладают уникальной особенностью: они могут определять плоскость поляризации света. Эта способность помогает им ориентироваться, когда солнца не видно на небе. Насекомые даже различают цвета, но не так, как люди.
Насеко́мые (лат. Insécta) — класс беспозвоночных членистоногих животных.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?