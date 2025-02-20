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Кошка не реагирует на звуки? Проверьте, слышит ли она вас, с помощью быстрого теста

3:50
Зоосфера

Кошки обладают невероятно тонким слухом, который помогает им ориентироваться в пространстве и чувствовать опасность. Однако некоторые питомцы рождаются глухими, а другие теряют способность слышать с возрастом или из-за болезней. Глухота — не приговор, но владельцу важно вовремя её обнаружить, чтобы обеспечить кошке комфортную и безопасную жизнь.

Скучающая кошка
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Скучающая кошка

Как понять, что кошка глухая

Если кошка не реагирует на привычные звуки, это может быть тревожным сигналом. Важно обратить внимание на следующие признаки:

  • Отсутствие реакции на громкие звуки: звонок в дверь, шум пылесоса или падение предметов остаются незамеченными.
  • Кошка не встречает вас у двери: раньше она выбегала навстречу, а теперь остаётся на месте.
  • Громкое мяуканье: питомец может не слышать себя и не контролировать громкость голоса.
  • Увеличение продолжительности сна: кошка может не просыпаться даже при сильном шуме.
  • Повышенная чувствительность к запахам и прикосновениям: она начинает сильнее ориентироваться на другие чувства.
  • Проблемы с координацией: если глухота наступила внезапно, кошка может теряться в пространстве.

Если ваш питомец демонстрирует эти признаки, стоит проверить его слух.

Простые тесты для проверки слуха у кошки

Вы можете самостоятельно проверить слух кошки в домашних условиях с помощью нескольких тестов:

  • Реакция на громкий звук: хлопните в ладоши за спиной питомца. Если он не реагирует, возможно, он не слышит.
  • Использование высокочастотных звуков: попробуйте свисток, ультразвуковое приложение или пищащую игрушку.
  • Тест с вибрацией: постучите по полу рядом с кошкой. Если она не слышит, но замечает вибрацию, это дополнительный сигнал потери слуха.
  • Реакция на голос: попробуйте звать кошку разной громкостью — если она реагирует только на очень громкий звук, слух частично утрачен.
  • Использование бытовых приборов: пылесос или фен могут помочь проверить реакцию питомца на шум.

Если тесты показывают снижение слуха, стоит обратиться к ветеринару.

Почему кошки теряют слух

Глухота у кошек бывает врождённой и приобретённой. Основные причины:

  • Генетическая предрасположенность: чаще всего глухими рождаются белые кошки с голубыми глазами.
  • Возрастные изменения: с возрастом структуры внутреннего уха могут ухудшаться.
  • Воспалительные заболевания: отиты и хронические инфекции могут привести к потере слуха.
  • Травмы головы: повреждения черепа могут затронуть слуховой нерв.
  • Опухоли и неврологические заболевания: могут поражать слуховой аппарат.
  • Токсическое воздействие: некоторые антибиотики и лекарства могут ухудшать слух.

Как ухаживать за глухой кошкой

Если ветеринар подтвердил глухоту, важно адаптировать условия для питомца:

  • Обеспечить безопасность: не выпускать кошку на улицу без присмотра.
  • Использовать визуальные сигналы: научить реагировать на жесты и световые сигналы.
  • Создать комфортную среду: не переставлять мебель, чтобы кошке было легче ориентироваться.
  • Игра с вибрирующими игрушками: поможет компенсировать отсутствие слуха.

Глухота у кошек — это не приговор, а особенность, с которой можно жить. Главное — вовремя заметить проблему, провести диагностику и создать для питомца безопасные условия. Если вы заметили тревожные признаки, не откладывайте визит к ветеринару. Чем раньше выявлена причина, тем больше шансов поддержать здоровье кошки и адаптировать её к жизни без слуха.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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