Кошка не реагирует на звуки? Проверьте, слышит ли она вас, с помощью быстрого теста

3:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки обладают невероятно тонким слухом, который помогает им ориентироваться в пространстве и чувствовать опасность. Однако некоторые питомцы рождаются глухими, а другие теряют способность слышать с возрастом или из-за болезней. Глухота — не приговор, но владельцу важно вовремя её обнаружить, чтобы обеспечить кошке комфортную и безопасную жизнь.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Скучающая кошка

Как понять, что кошка глухая

Если кошка не реагирует на привычные звуки, это может быть тревожным сигналом. Важно обратить внимание на следующие признаки:

Отсутствие реакции на громкие звуки: звонок в дверь, шум пылесоса или падение предметов остаются незамеченными.

звонок в дверь, шум пылесоса или падение предметов остаются незамеченными. Кошка не встречает вас у двери: раньше она выбегала навстречу, а теперь остаётся на месте.

раньше она выбегала навстречу, а теперь остаётся на месте. Громкое мяуканье: питомец может не слышать себя и не контролировать громкость голоса.

питомец может не слышать себя и не контролировать громкость голоса. Увеличение продолжительности сна: кошка может не просыпаться даже при сильном шуме.

кошка может не просыпаться даже при сильном шуме. Повышенная чувствительность к запахам и прикосновениям: она начинает сильнее ориентироваться на другие чувства.

она начинает сильнее ориентироваться на другие чувства. Проблемы с координацией: если глухота наступила внезапно, кошка может теряться в пространстве.

Если ваш питомец демонстрирует эти признаки, стоит проверить его слух.

Простые тесты для проверки слуха у кошки

Вы можете самостоятельно проверить слух кошки в домашних условиях с помощью нескольких тестов:

Реакция на громкий звук: хлопните в ладоши за спиной питомца. Если он не реагирует, возможно, он не слышит.

хлопните в ладоши за спиной питомца. Если он не реагирует, возможно, он не слышит. Использование высокочастотных звуков: попробуйте свисток, ультразвуковое приложение или пищащую игрушку.

попробуйте свисток, ультразвуковое приложение или пищащую игрушку. Тест с вибрацией: постучите по полу рядом с кошкой. Если она не слышит, но замечает вибрацию, это дополнительный сигнал потери слуха.

постучите по полу рядом с кошкой. Если она не слышит, но замечает вибрацию, это дополнительный сигнал потери слуха. Реакция на голос: попробуйте звать кошку разной громкостью — если она реагирует только на очень громкий звук, слух частично утрачен.

попробуйте звать кошку разной громкостью — если она реагирует только на очень громкий звук, слух частично утрачен. Использование бытовых приборов: пылесос или фен могут помочь проверить реакцию питомца на шум.

Если тесты показывают снижение слуха, стоит обратиться к ветеринару.

Почему кошки теряют слух

Глухота у кошек бывает врождённой и приобретённой. Основные причины:

Генетическая предрасположенность: чаще всего глухими рождаются белые кошки с голубыми глазами.

чаще всего глухими рождаются белые кошки с голубыми глазами. Возрастные изменения: с возрастом структуры внутреннего уха могут ухудшаться.

с возрастом структуры внутреннего уха могут ухудшаться. Воспалительные заболевания: отиты и хронические инфекции могут привести к потере слуха.

отиты и хронические инфекции могут привести к потере слуха. Травмы головы: повреждения черепа могут затронуть слуховой нерв.

повреждения черепа могут затронуть слуховой нерв. Опухоли и неврологические заболевания: могут поражать слуховой аппарат.

могут поражать слуховой аппарат. Токсическое воздействие: некоторые антибиотики и лекарства могут ухудшать слух.

Как ухаживать за глухой кошкой

Если ветеринар подтвердил глухоту, важно адаптировать условия для питомца:

Обеспечить безопасность: не выпускать кошку на улицу без присмотра.

не выпускать кошку на улицу без присмотра. Использовать визуальные сигналы: научить реагировать на жесты и световые сигналы.

научить реагировать на жесты и световые сигналы. Создать комфортную среду: не переставлять мебель, чтобы кошке было легче ориентироваться.

не переставлять мебель, чтобы кошке было легче ориентироваться. Игра с вибрирующими игрушками: поможет компенсировать отсутствие слуха.

Глухота у кошек — это не приговор, а особенность, с которой можно жить. Главное — вовремя заметить проблему, провести диагностику и создать для питомца безопасные условия. Если вы заметили тревожные признаки, не откладывайте визит к ветеринару. Чем раньше выявлена причина, тем больше шансов поддержать здоровье кошки и адаптировать её к жизни без слуха.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

