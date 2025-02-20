Рыбак поймал омара редкого окраса: один улов из двух миллионов

Рыбак Джозеф Крамер нашел редкого омара под названием "Cotton Candy" с эффектного цвета. Омара возможно поймать один раз из 2 миллионов.
Крамер нашел омара у побережья Нью-Касла, штат Нью-Гэмпшир. Он посчитал, что это просто синий омар, но он имеет название "Cotton Candy".
Крамер отнес омара в Научный центр морского побережья. Сэм Рутка подтвердил, что омар здоров и ему от 6 до 14 лет. Окраска омара является результатом генетической мутации.
Омары с яркой окраской уязвимы для хищников. Диета также может влиять на интенсивность цвета. Редкие омары долго не выживают в природе.
Омар будет жить в безопасности в научном центре Seacoast. Посетители смогут полюбоваться редким экземпляром. Омар в таких условиях будет жить в безопасности.
Американский омар или североатлантический омар, или американский лобстер (лат. Homarus americanus), — вид десятиногих ракообразных из семейства омаров (Nephropidae).
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