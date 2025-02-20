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Рыбак поймал омара редкого окраса: один улов из двух миллионов

Зоосфера

Рыбак Джозеф Крамер нашел редкого омара под названием "Cotton Candy" с эффектного цвета. Омара возможно поймать один раз из 2 миллионов.

Синий омар
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under GNU Free Documentation License
Синий омар

Описание находки

Крамер нашел омара у побережья Нью-Касла, штат Нью-Гэмпшир. Он посчитал, что это просто синий омар, но он имеет название "Cotton Candy".

Исследование

Крамер отнес омара в Научный центр морского побережья. Сэм Рутка подтвердил, что омар здоров и ему от 6 до 14 лет. Окраска омара является результатом генетической мутации.

Причины и последствия

Омары с яркой окраской уязвимы для хищников. Диета также может влиять на интенсивность цвета. Редкие омары долго не выживают в природе.

Будущее омара

Омар будет жить в безопасности в научном центре Seacoast. Посетители смогут полюбоваться редким экземпляром. Омар в таких условиях будет жить в безопасности.

Уточнения

Американский омар или североатлантический омар, или американский лобстер (лат. Homarus americanus), — вид десятиногих ракообразных из семейства омаров (Nephropidae).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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