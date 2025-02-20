Знакомьтесь: самые счастливые кошки в мире — их считают символом удачи

Сколько раз вы ловили себя на мысли, что, встретив на пути чёрного кота, лучше обойти его стороной? В разных культурах эти загадочные животные воспринимаются по-разному: где-то они символ удачи, а где-то — дурной знак.
В Британии верят, что встреча с чёрным котом — к удаче. Это поверье уходит корнями в три источника:
В США отношение к чёрным кошкам совершенно иное: считается, что они приносят несчастья, а вот белые, наоборот, дарят удачу.
В Японии и Шотландии чёрные кошки тоже считаются символами благополучия и успеха, особенно если они сами приходят в ваш дом.
На самом деле всё зависит от культуры и традиций. Но одно остаётся неизменным: чёрные кошки такие же очаровательные, как и их пушистые собратья, и заслуживают любви вне зависимости от суеверий!
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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