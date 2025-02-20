Знакомьтесь: самые счастливые кошки в мире — их считают символом удачи

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сколько раз вы ловили себя на мысли, что, встретив на пути чёрного кота, лучше обойти его стороной? В разных культурах эти загадочные животные воспринимаются по-разному: где-то они символ удачи, а где-то — дурной знак.

Фото: blackmainecoon.com by Tazer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чёрный мейнкун

Великобритания: чёрный кот — к счастью

В Британии верят, что встреча с чёрным котом — к удаче. Это поверье уходит корнями в три источника:

Древний Египет — кошек считали священными, и их присутствие в доме сулило благополучие. Средневековая Европа — если чёрная кошка пересекла ваш путь, но ничего плохого не случилось, значит, удача на вашей стороне. Английская народная мудрость — согласно старой поговорке, чёрный кот в доме приносит хозяйке море поклонников.

Америка: чёрные кошки под подозрением

В США отношение к чёрным кошкам совершенно иное: считается, что они приносят несчастья, а вот белые, наоборот, дарят удачу.

Где ещё верят в добрый знак?

В Японии и Шотландии чёрные кошки тоже считаются символами благополучия и успеха, особенно если они сами приходят в ваш дом.

Может, сами коты не в курсе, что от них ждут?

На самом деле всё зависит от культуры и традиций. Но одно остаётся неизменным: чёрные кошки такие же очаровательные, как и их пушистые собратья, и заслуживают любви вне зависимости от суеверий!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

