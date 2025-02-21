Предчувствуют ли кошки смерть? Наука объяснила, как это работает

Кошки веками живут рядом с человеком, но их поведение до сих пор окутано загадками. Многие уверены, что эти животные обладают сверхчувствительными способностями и могут предчувствовать болезни, природные катаклизмы и даже смерть. Но что из этого правда, а что — вымысел?
Научные исследования подтверждают, что кошки обладают острейшим нюхом и чувствуют малейшие изменения в химическом составе тела человека. Например:
Кошки способны улавливать перепады атмосферного давления, изменения электромагнитных полей и вибрации земли, которые предшествуют грозе или землетрясению. Они могут прятаться, нервно бегать по дому или даже предупреждать хозяина о надвигающейся головной боли.
Если кошка внезапно начинает избегать вас, шипеть без видимой причины или настойчиво тыкаться мордой в одну и ту же часть тела, это повод насторожиться. Подобные случаи фиксировались у людей, у которых позже выявляли серьёзные заболевания.
Хотя истории о "кошачьих предчувствиях" звучат загадочно, у них есть научные объяснения. Однако не стоит паниковать, если ваш питомец ведёт себя странно — это может быть просто реакция на стресс или недостаток внимания. Главное — наблюдать за животным и быть внимательным к своему здоровью.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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