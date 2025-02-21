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Предчувствуют ли кошки смерть? Наука объяснила, как это работает

Зоосфера

Кошки веками живут рядом с человеком, но их поведение до сих пор окутано загадками. Многие уверены, что эти животные обладают сверхчувствительными способностями и могут предчувствовать болезни, природные катаклизмы и даже смерть. Но что из этого правда, а что — вымысел?

Черная кошка
Фото: Wikipedia by Bombaycats, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Черная кошка

Как кошки улавливают болезни?

Научные исследования подтверждают, что кошки обладают острейшим нюхом и чувствуют малейшие изменения в химическом составе тела человека. Например:

  • При онкологии или диабете в организме происходят биохимические изменения, которые питомец улавливает по запаху.
  • Перед приступом эпилепсии человек может хаотично двигаться, что пугает кошку, и она начинает вести себя тревожно.
  • Некоторые владельцы замечали, что кошка ложилась на определённое место тела, где впоследствии обнаруживали заболевание.

Чувствуют ли кошки изменения погоды?

Кошки способны улавливать перепады атмосферного давления, изменения электромагнитных полей и вибрации земли, которые предшествуют грозе или землетрясению. Они могут прятаться, нервно бегать по дому или даже предупреждать хозяина о надвигающейся головной боли.

Когда стоит обратить внимание на поведение питомца?

Если кошка внезапно начинает избегать вас, шипеть без видимой причины или настойчиво тыкаться мордой в одну и ту же часть тела, это повод насторожиться. Подобные случаи фиксировались у людей, у которых позже выявляли серьёзные заболевания.

Мистика или наука?

Хотя истории о "кошачьих предчувствиях" звучат загадочно, у них есть научные объяснения. Однако не стоит паниковать, если ваш питомец ведёт себя странно — это может быть просто реакция на стресс или недостаток внимания. Главное — наблюдать за животным и быть внимательным к своему здоровью.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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