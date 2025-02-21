Предчувствуют ли кошки смерть? Наука объяснила, как это работает

Кошки веками живут рядом с человеком, но их поведение до сих пор окутано загадками. Многие уверены, что эти животные обладают сверхчувствительными способностями и могут предчувствовать болезни, природные катаклизмы и даже смерть. Но что из этого правда, а что — вымысел?

Фото: Wikipedia by Bombaycats, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Черная кошка

Как кошки улавливают болезни?

Научные исследования подтверждают, что кошки обладают острейшим нюхом и чувствуют малейшие изменения в химическом составе тела человека. Например:

При онкологии или диабете в организме происходят биохимические изменения, которые питомец улавливает по запаху.

Перед приступом эпилепсии человек может хаотично двигаться, что пугает кошку, и она начинает вести себя тревожно.

Некоторые владельцы замечали, что кошка ложилась на определённое место тела, где впоследствии обнаруживали заболевание.

Чувствуют ли кошки изменения погоды?

Кошки способны улавливать перепады атмосферного давления, изменения электромагнитных полей и вибрации земли, которые предшествуют грозе или землетрясению. Они могут прятаться, нервно бегать по дому или даже предупреждать хозяина о надвигающейся головной боли.

Когда стоит обратить внимание на поведение питомца?

Если кошка внезапно начинает избегать вас, шипеть без видимой причины или настойчиво тыкаться мордой в одну и ту же часть тела, это повод насторожиться. Подобные случаи фиксировались у людей, у которых позже выявляли серьёзные заболевания.

Мистика или наука?

Хотя истории о "кошачьих предчувствиях" звучат загадочно, у них есть научные объяснения. Однако не стоит паниковать, если ваш питомец ведёт себя странно — это может быть просто реакция на стресс или недостаток внимания. Главное — наблюдать за животным и быть внимательным к своему здоровью.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



