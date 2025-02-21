У кошек нет универсального донора, а у коров настоящий хаос — как работает система крови у животных

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Задумывались ли вы, что группы крови у животных могут сильно отличаться от человеческих?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Собака на операционном столе

У каждой животной группы своя уникальная система, и иногда это может вызвать проблемы при переливании крови.

У собак, например, существует более восьми групп крови, и каждый из этих антигенов имеет своё обозначение (DEA 1.1, 1.2 и другие).

Для того чтобы переливание крови не вызвало побочной реакции, важно тщательно подбирать совместимость, поскольку иммунная система может атаковать чуждые белки.

Кошки имеют всего два типа антигенов — A и B, которые не совпадают с человеческими. Хотя в мире нет универсальной крови для кошек, большинство домашних пушистиков имеют кровь типа A, а у породистых кошек часто встречается тип B.

Лошади и коровы сталкиваются с ещё большими сложностями. У лошадей — более 30 групп крови, комбинирующихся из восьми антигенов, а у коров система ещё более запутана — здесь больше 60 антигенов только в группе B.

Когда вам понадобится перелить кровь своему пушистому другу, помните: как и у людей, у животных тоже есть уникальные системы групп крови, и не каждый донор подойдёт.

Уточнения

Гемотрансфу́зия (от др.-греч. αἷμα — кровь и от лат. transfusio — переливание) — переливание крови, частный случай трансфузии, при которой переливаемой от донора к реципиенту биологической жидкостью является кровь или её компоненты. Этот процесс является одним из видов заместительной терапии.

