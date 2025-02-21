Сад без ос — это катастрофа, а мы до сих пор считаем их вредными: пришло время переосмыслить

Осы — это не только агрессивные насекомые с жалом, которых все так боятся. Эти малозаметные твари играют важную роль в экосистемах, опылении растений и борьбе с вредителями.
В отличие от пчёл, которые известны своим трудолюбием и мёдом, осы — хищники, регулирующие численность вредных насекомых, таких как гусеницы и мухи.
Это делает их ценными для сельского хозяйства, потому что они помогают контролировать популяцию вредителей, уменьшая необходимость в химических пестицидах. Но несмотря на это, осам не везёт с репутацией.
Учёные из Университетского колледжа Лондона выяснили, что из 908 статей о насекомых, опубликованных с 1980 года, только 2,4% посвящены осам.
Преобладание исследований пчёл сдерживает внимание к этим важным хищникам, несмотря на их вклад в экосистему. Ученые считают, что люди не понимают, какие полезные функции выполняют осы.
"Мы часто не замечаем, как много пользы они приносят, потому что их игнорируют", — говорит доктор философии, исследователь в Центре исследований биоразнообразия Сейриан Самнер.
По её мнению, если научимся воспринимать ос так же, как пчёл, это изменит отношение к ним.
Осы, как и пчёлы, могут стать важными опылителями в условиях, когда пчёлы не справляются с задачей. Они могут опылять широкий спектр растений, в том числе те, которые пчёлы игнорируют.
Это делает ос отличными "запасными" опылителями в сельском хозяйстве, особенно в урбанистических зонах, где нет полных лугов с цветами.
"Среди хищных ос есть такие, которые легко могли бы быть использованы в сельском хозяйстве, например, для контроля за популяцией насекомых-вредителей". — подчеркивает доктор Самнер.
С её точки зрения, исследования и освещение их роли могут изменить мнение людей о этих насекомых.
О́сы (лат. vespae) — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих (Aculeata) отряда перепончатокрылых. В общем смысле осы — это весь инфраотряд за исключением пчёл и муравьёв.
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