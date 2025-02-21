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Природные инженеры: эти животные меняют ландшафт так, что даже реки текут по-новому

2:13
Зоосфера

Животные — не просто жители нашей планеты, они её настоящие архитекторы. В новом исследовании, проведённом профессором Джеммой Харви из Лондонского университета королевы Марии, раскрыта роль сотен видов, которые активно формируют ландшафты, от огромных термитников до водно-болотных угодий, создаваемых бобрами.

Бобр валит дерево
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Бобр валит дерево

Исследование, опубликованное в журнале PNAS, перечисляет 603 вида, которые в той или иной степени влияют на геоморфологические процессы Земли.

Эти животные действуют в разных экосистемах — от муравьёв, перемещающих почву, до лосося, меняющего русла рек.

Геоморфологическая энергия животных

По оценкам учёных, общий вклад этих "природных инженеров" в формирование Земли сопоставим с воздействием сотен тысяч крупных наводнений.

Животные ежегодно выделяют до 76 000 гигаджоулей энергии, что имеет огромные геоморфологические последствия. И эта цифра, возможно, занижена, поскольку многие районы, особенно в тропиках, ещё недостаточно исследованы.

Важность пресноводных экосистем

Хотя пресноводные экосистемы составляют лишь 2,4% поверхности Земли, они являются домом для более трети всех видов, меняющих ландшафт.

Терминальные примеры включают термитниковые сети в Бразилии и перемещения наносов при нересте лосося, сопоставимые с последствиями крупных наводнений.

Перспективы для экосистем и биоразнообразия

"Это исследование демонстрирует, что животные играют более важную роль в формировании ландшафтов, чем мы думали ранее", — отмечает Харви.

Однако с сокращением биоразнообразия мы рискуем потерять эти важные природные процессы. Почти 30% упомянутых в исследовании видов являются редкими или находятся под угрозой исчезновения, что может нарушить экосистемы.

Решения существуют: восстановление дикой природы, например, возвращение бобров для восстановления болотных угодий, может помочь справиться с проблемами, такими как эрозия и наводнения.

Уточнения

Геоморфоло́гия (от др.-греч. γῆ «Земля» + μορφή «форма» + λόγος «учение, наука») — наука о рельефе, его внешнем облике, происхождении, истории развития, современной динамике и закономерностях распространения.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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