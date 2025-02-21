Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш питомец может заразиться глистами, просто пройдя по квартире — вот как это происходит
Новая функция "2ГИС" позволяет делиться геолокацией с друзьями
Сколько времени и денег уйдёт на кур? Реальная картина для начинающих
Забудьте о дорогой химии: этот копеечный состав растворит старый жир на пластике за считанные часы
Чай, который вы пьёте, испорчен с первой секунды: вы будете удивлены
Возвращение западных компаний возможно только на выгодных для РФ условиях
Эффективные методы борьбы с тлей: убираем вредителей за день без химии
Элита Рунета в 2024 году: названы интернет-бренды, которые стоят миллиарды
Духовные практики, которые считались противоположными, оказались почти идентичными

Пожилые собаки страдают от боли, но этот метод помогает им двигаться легче

3:16
Зоосфера » Собаки

С возрастом собаки теряют былую гибкость и активность, но это вовсе не значит, что они должны отказаться от движения. Регулярные упражнения на растяжку помогут вашему питомцу оставаться бодрым, снизят риск травм и укрепят мышцы.

Хаски
Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хаски

Чем полезна растяжка для собак

  • Поддержание подвижности суставов — особенно важно для собак с артритом и возрастными изменениями.
  • Снятие мышечного напряжения — после сна или долгой прогулки питомцы могут чувствовать скованность.
  • Улучшение кровообращения — мягкая растяжка активизирует кровоток и ускоряет восстановление тканей.
  • Профилактика травм — сильные мышцы и связки снижают вероятность неожиданных повреждений.
  • Укрепление связи с хозяином — совместные занятия повышают доверие и делают общение приятнее.

С чего начать? Полезные рекомендации

  1. Посоветуйтесь с ветеринаром. Если у собаки есть хронические заболевания или недавние травмы, важно получить консультацию специалиста.
  2. Выберите спокойное место. Идеально подойдёт мягкий коврик в тихом помещении без лишних раздражителей.
  3. Следите за реакцией питомца. Если собака проявляет беспокойство, не настаивайте — попробуйте позже.

Простые упражнения для растяжки

1. "Велосипед" для задних лап

  1. Осторожно поднимите заднюю лапу собаки и начните плавно сгибать и разгибать её, имитируя движение педалей.
  2. Повторите 5-10 раз на каждую лапу.

Польза: улучшает подвижность суставов, расслабляет мышцы.

2. Растяжка передних лап

  1. Возьмите переднюю лапу и мягко вытяните её вперёд.
  2. Удерживайте позицию 5 секунд, затем верните в исходное положение.
  3. Повторите с другой лапой.

Польза: укрепляет плечевые мышцы, повышает гибкость суставов.

3. Растяжка спины

  1. Поддерживайте собаку под грудью, позволяя ей встать на задние лапы.
  2. В этой позе питомец вытянет спину и шею.
  3. Держите его несколько секунд, затем аккуратно опустите.

Польза: снимает напряжение с позвоночника, укрепляет мышцы корпуса.

4. Наклоны головы

  1. Держите лакомство перед носом собаки и медленно перемещайте его в стороны.
  2. Собака будет следить за угощением, мягко растягивая мышцы шеи.

Польза: улучшает подвижность шейного отдела позвоночника.

Полезные советы

  • Не торопитесь — движения должны быть плавными и медленными.
  • Будьте внимательны — если питомец испытывает дискомфорт, прекратите занятие.
  • Поощряйте собаку — похвала и лакомства помогут сделать процесс приятнее.
  • Регулярность важна — 10-15 минут несколько раз в неделю дадут ощутимый результат.

Растяжка полезна не только для пожилых собак, но и для питомцев с лишним весом или восстанавливающихся после травм. Это простой и безопасный способ улучшить качество жизни вашего четвероногого друга. Начните уже сегодня — и ваша собака обязательно оценит заботу!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера
Авто
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера Аудио 
Мир готовится к космической рулетке: зона риска охватывает миллионы жизней
Наука и техника
Мир готовится к космической рулетке: зона риска охватывает миллионы жизней Аудио 
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Экономика и бизнес
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
В Египте вводятся новые правила для туристов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Беспилотник Мерлин-ВР. Разведывательная русская птица высокого полёта Дмитрий Плотников Пожертвует ли Москва отношениями с Китаем и Ираном ради договорённостей с США по Украине Любовь Степушова Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Эти страны под угрозой от возможного падения астероида на Землю в 2032 году
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
Последние материалы
Ваш питомец может заразиться глистами, просто пройдя по квартире — вот как это происходит
Новая функция "2ГИС" позволяет делиться геолокацией с друзьями
Сколько времени и денег уйдёт на кур? Реальная картина для начинающих
Забудьте о дорогой химии: этот копеечный состав растворит старый жир на пластике за считанные часы
Чай, который вы пьёте, испорчен с первой секунды: вы будете удивлены
Возвращение западных компаний возможно только на выгодных для РФ условиях
Эффективные методы борьбы с тлей: убираем вредителей за день без химии
Элита Рунета в 2024 году: названы интернет-бренды, которые стоят миллиарды
Духовные практики, которые считались противоположными, оказались почти идентичными
Автомат для комфорта, механика для души — в чем секрет выбора профи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.