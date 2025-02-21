Пожилые собаки страдают от боли, но этот метод помогает им двигаться легче

3:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

С возрастом собаки теряют былую гибкость и активность, но это вовсе не значит, что они должны отказаться от движения. Регулярные упражнения на растяжку помогут вашему питомцу оставаться бодрым, снизят риск травм и укрепят мышцы.

Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хаски

Чем полезна растяжка для собак

Поддержание подвижности суставов — особенно важно для собак с артритом и возрастными изменениями.

— особенно важно для собак с артритом и возрастными изменениями. Снятие мышечного напряжения — после сна или долгой прогулки питомцы могут чувствовать скованность.

— после сна или долгой прогулки питомцы могут чувствовать скованность. Улучшение кровообращения — мягкая растяжка активизирует кровоток и ускоряет восстановление тканей.

— мягкая растяжка активизирует кровоток и ускоряет восстановление тканей. Профилактика травм — сильные мышцы и связки снижают вероятность неожиданных повреждений.

— сильные мышцы и связки снижают вероятность неожиданных повреждений. Укрепление связи с хозяином — совместные занятия повышают доверие и делают общение приятнее.

С чего начать? Полезные рекомендации

Посоветуйтесь с ветеринаром. Если у собаки есть хронические заболевания или недавние травмы, важно получить консультацию специалиста. Выберите спокойное место. Идеально подойдёт мягкий коврик в тихом помещении без лишних раздражителей. Следите за реакцией питомца. Если собака проявляет беспокойство, не настаивайте — попробуйте позже.

Простые упражнения для растяжки

1. "Велосипед" для задних лап

Осторожно поднимите заднюю лапу собаки и начните плавно сгибать и разгибать её, имитируя движение педалей. Повторите 5-10 раз на каждую лапу.

Польза: улучшает подвижность суставов, расслабляет мышцы.

2. Растяжка передних лап

Возьмите переднюю лапу и мягко вытяните её вперёд. Удерживайте позицию 5 секунд, затем верните в исходное положение. Повторите с другой лапой.

Польза: укрепляет плечевые мышцы, повышает гибкость суставов.

3. Растяжка спины

Поддерживайте собаку под грудью, позволяя ей встать на задние лапы. В этой позе питомец вытянет спину и шею. Держите его несколько секунд, затем аккуратно опустите.

Польза: снимает напряжение с позвоночника, укрепляет мышцы корпуса.

4. Наклоны головы

Держите лакомство перед носом собаки и медленно перемещайте его в стороны. Собака будет следить за угощением, мягко растягивая мышцы шеи.

Польза: улучшает подвижность шейного отдела позвоночника.

Полезные советы

Не торопитесь — движения должны быть плавными и медленными.

Будьте внимательны — если питомец испытывает дискомфорт, прекратите занятие.

Поощряйте собаку — похвала и лакомства помогут сделать процесс приятнее.

Регулярность важна — 10-15 минут несколько раз в неделю дадут ощутимый результат.

Растяжка полезна не только для пожилых собак, но и для питомцев с лишним весом или восстанавливающихся после травм. Это простой и безопасный способ улучшить качество жизни вашего четвероногого друга. Начните уже сегодня — и ваша собака обязательно оценит заботу!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

