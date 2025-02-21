Пожилые собаки страдают от боли, но этот метод помогает им двигаться легче

С возрастом собаки теряют былую гибкость и активность, но это вовсе не значит, что они должны отказаться от движения. Регулярные упражнения на растяжку помогут вашему питомцу оставаться бодрым, снизят риск травм и укрепят мышцы.
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Хаски
Чем полезна растяжка для собак
Поддержание подвижности суставов — особенно важно для собак с артритом и возрастными изменениями.
Снятие мышечного напряжения — после сна или долгой прогулки питомцы могут чувствовать скованность.
Улучшение кровообращения — мягкая растяжка активизирует кровоток и ускоряет восстановление тканей.
Поддерживайте собаку под грудью, позволяя ей встать на задние лапы.
В этой позе питомец вытянет спину и шею.
Держите его несколько секунд, затем аккуратно опустите.
Польза: снимает напряжение с позвоночника, укрепляет мышцы корпуса.
4. Наклоны головы
Держите лакомство перед носом собаки и медленно перемещайте его в стороны.
Собака будет следить за угощением, мягко растягивая мышцы шеи.
Польза: улучшает подвижность шейного отдела позвоночника.
Полезные советы
Не торопитесь — движения должны быть плавными и медленными.
Будьте внимательны — если питомец испытывает дискомфорт, прекратите занятие.
Поощряйте собаку — похвала и лакомства помогут сделать процесс приятнее.
Регулярность важна — 10-15 минут несколько раз в неделю дадут ощутимый результат.
Растяжка полезна не только для пожилых собак, но и для питомцев с лишним весом или восстанавливающихся после травм. Это простой и безопасный способ улучшить качество жизни вашего четвероногого друга. Начните уже сегодня — и ваша собака обязательно оценит заботу!
Уточнения
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.