Кошки жили мирно, но вдруг началась вражда — причина может быть совсем неочевидной

3:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки могут жить вместе долгое время в мире и гармонии, но вдруг одна из них начинает нападать на другую. Почему это происходит? Чаще всего причина кроется в перенесённой агрессии.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Испуганная кошка

Давайте разберём две ситуации, которые привели к конфликту между питомцами.

Как работает перенос

Испуг и первая реакция

Две кошки жили спокойно. Одна из них отдыхала на подоконнике, когда неожиданно рядом сработала громкая автомобильная сигнализация. Кошка резко проснулась, зашипела, а первая, кого она увидела, была её соседка, мирно спавшая под подоконником. Вторая кошка в ответ убежала, но с того момента первая начала на неё нападать.

Негативный опыт стерилизации

В доме жил один кот, которого стерилизовали. Процесс восстановления был долгим и стрессовым. Позже появился второй кот, с которым у первого сложились дружеские отношения. Но когда младшего кота тоже стерилизовали и принесли домой, старший сначала не проявил негативной реакции. Однако спустя некоторое время, когда младший начал приходить в себя, старший кот стал агрессивным: нападал, бил лапой, прятался и атаковал из-за угла.

Почему это происходит

В обоих случаях кошки перенесли свой стресс на сородича. В первой ситуации триггером стал громкий звук и первая увиденная фигура. Во втором случае запахи послеоперационных препаратов вызвали у старшего кота негативные ассоциации, связанные с его собственным опытом.

Как решить проблему

Подходить к исправлению ситуации нужно пошагово.

1. Снятие стресса

Первый шаг — снизить уровень стресса у обеих кошек. Помогут успокаивающие препараты на растительной основе. Параллельно можно включить в рацион лакомства и корма, содержащие витамины группы B, укрепляющие нервную систему. Через три дня можно переходить к коррекции поведения.

2. Временное разделение

Если конфликт выражен ярко, кошек нужно развести по разным комнатам и начать знакомство заново.

Разделите кошек, будто они никогда не встречались.

Приоткрывайте дверь или установите между ними сетку (например, москитную), чтобы у животных был выбор: общаться или держаться на расстоянии.

Это позволит кошкам наблюдать друг за другом, не испытывая страха.

3. Совместные приёмы пищи

Как только кошки начнут спокойно находиться рядом через сетку, переходите к следующему этапу:

Кормите их по разные стороны преграды.

Не ставьте миски слишком близко — важно, чтобы животные могли видеть друг друга во время еды.

Спокойное принятие пищи в присутствии "оппонента" — признак снижения напряжённости.

4. Контролируемое сближение

Если кошки начинают проявлять интерес друг к другу (нюхают через сетку, просовывают лапы), можно попробовать выпускать их в общее пространство.

Перед первой встречей снова покормите их через сетку, затем откройте доступ.

Наблюдайте за поведением: если агрессия проявляется снова, возвращаемся на предыдущий этап.

5. Закрепление положительных ассоциаций

После первого объединения предложите кошкам совместную игру или угощение. Это поможет создать у них положительные впечатления от нахождения рядом.

Конфликты между кошками — не редкость, но при грамотном подходе их можно решить. Главное — действовать постепенно, не форсировать сближение и помогать питомцам справляться со стрессом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

