Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Твидовые пиджаки с джинсами: тренд весны, который вы не захотите пропустить
Насладиться прогулкой в горах и улучшить здоровье поможет этот гайд: советы для немолодых людей
Плесень и бактерии не пройдут: как правильно организовать сушку посуды на кухне
Как вписать спорт и правильное питание в жизнь, если у вас нет ни времени, ни сил
Шоколадный аромат сменился дымом: у кондитерской фабрики в Молдавии начались проблемы
Этот бензин поможет машине не капризничать в мороз — почему его выбирают опытные водители
Прохор Шаляпин восхитился 60-летней Машей Распутиной
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Новая функция "2ГИС" позволяет делиться геолокацией с друзьями

Ваш питомец может заразиться глистами, просто пройдя по квартире — вот как это происходит

2:29
Зоосфера

Каждый ответственный владелец хочет, чтобы его питомец был здоровым и счастливым. Однако часто незаметная, но серьезная опасность может подстерегать любимца — паразиты. Внутренние гельминты способны нанести серьезный урон организму животного, вызывая различные заболевания. Как их избежать? Разбираемся вместе.

Ветклиника
Фото: flickr.com by Армейская медицина, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ветклиника

Чем опасны гельминты

Гельминтоз может протекать незаметно, но со временем приводит к проблемам с пищеварением, аллергическим реакциям, ухудшению состояния кожи и шерсти. Иногда появляются другие тревожные симптомы:

  • Кашель и одышка
  • Резкая потеря веса
  • Бледность слизистых оболочек
  • Повышенный интерес к несъедобным предметам

Как происходит заражение

Важно помнить: питомец может заразиться гельминтами в любое время года. Личинки паразитов легко попадают в дом, оседая на обуви, пакетах из магазинов или даже на одежде. На улице заражение возможно при контакте с почвой, мусором, фекалиями других животных или грязной водой. Поэтому защита от паразитов должна быть регулярной и продуманной.

Профилактика — залог здоровья

Лучший способ предотвратить заражение — своевременная профилактика. Регулярная обработка от паразитов позволит избежать множества проблем. Выбрать подходящий препарат поможет ветеринарный врач, который подберет средство с учетом веса, возраста и особенностей здоровья питомца.

Форматы антигельминтных препаратов:

  • Таблетки
  • Капли на холку
  • Суспензии (подходят для котят и щенков)

Перед применением важно внимательно изучить инструкцию и учитывать предосторожности. Если питомец не хочет глотать таблетку, можно спрятать её в мягкий корм или использовать небольшую хитрость — смешать с лакомством. Главное — убедиться, что лекарство действительно проглочено.

Важные нюансы обработки

Не забудьте зафиксировать дату последней обработки, чтобы вовремя провести следующую. Пропуск профилактики может привести к накоплению паразитов и ухудшению состояния здоровья питомца.

Забота и профилактика

Гельминты представляют серьезную угрозу для питомцев, но своевременная защита поможет избежать проблем. Будьте внимательны к здоровью вашего четвероногого друга и не забывайте о регулярной профилактике!

Уточнения

Гельми́нты (в просторечии глисты́, от др.-греч. ἕλμινς — «паразитный червь», «глист») — общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера
Авто
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера Аудио 
Ксения Бородина высказалась о разводе Ирины Пинчук: всё бывает в семье
Российский шоу-бизнес
Ксения Бородина высказалась о разводе Ирины Пинчук: всё бывает в семье Аудио 
Мыши начали говорить после генетического эксперимента — похоже, мы близко к разгадке тайны речи
Наука и техника
Мыши начали говорить после генетического эксперимента — похоже, мы близко к разгадке тайны речи Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
В Египте вводятся новые правила для туристов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Беспилотник Мерлин-ВР. Разведывательная русская птица высокого полёта Дмитрий Плотников Пожертвует ли Москва отношениями с Китаем и Ираном ради договорённостей с США по Украине Любовь Степушова Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Эти страны под угрозой от возможного падения астероида на Землю в 2032 году
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
Последние материалы
Прохор Шаляпин восхитился 60-летней Машей Распутиной
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Ваш питомец может заразиться глистами, просто пройдя по квартире — вот как это происходит
Новая функция "2ГИС" позволяет делиться геолокацией с друзьями
Сколько времени и денег уйдёт на кур? Реальная картина для начинающих
Забудьте о дорогой химии: этот копеечный состав растворит старый жир на пластике за считанные часы
Чай, который вы пьёте, испорчен с первой секунды: вы будете удивлены
Возвращение западных компаний возможно только на выгодных для РФ условиях
Эффективные методы борьбы с тлей: убираем вредителей за день без химии
Элита Рунета в 2024 году: названы интернет-бренды, которые стоят миллиарды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.