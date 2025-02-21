Ваш питомец может заразиться глистами, просто пройдя по квартире — вот как это происходит

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый ответственный владелец хочет, чтобы его питомец был здоровым и счастливым. Однако часто незаметная, но серьезная опасность может подстерегать любимца — паразиты. Внутренние гельминты способны нанести серьезный урон организму животного, вызывая различные заболевания. Как их избежать? Разбираемся вместе.

Фото: flickr.com by Армейская медицина, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ветклиника

Чем опасны гельминты

Гельминтоз может протекать незаметно, но со временем приводит к проблемам с пищеварением, аллергическим реакциям, ухудшению состояния кожи и шерсти. Иногда появляются другие тревожные симптомы:

Кашель и одышка

Резкая потеря веса

Бледность слизистых оболочек

Повышенный интерес к несъедобным предметам

Как происходит заражение

Важно помнить: питомец может заразиться гельминтами в любое время года. Личинки паразитов легко попадают в дом, оседая на обуви, пакетах из магазинов или даже на одежде. На улице заражение возможно при контакте с почвой, мусором, фекалиями других животных или грязной водой. Поэтому защита от паразитов должна быть регулярной и продуманной.

Профилактика — залог здоровья

Лучший способ предотвратить заражение — своевременная профилактика. Регулярная обработка от паразитов позволит избежать множества проблем. Выбрать подходящий препарат поможет ветеринарный врач, который подберет средство с учетом веса, возраста и особенностей здоровья питомца.

Форматы антигельминтных препаратов:

Таблетки

Капли на холку

Суспензии (подходят для котят и щенков)

Перед применением важно внимательно изучить инструкцию и учитывать предосторожности. Если питомец не хочет глотать таблетку, можно спрятать её в мягкий корм или использовать небольшую хитрость — смешать с лакомством. Главное — убедиться, что лекарство действительно проглочено.

Важные нюансы обработки

Не забудьте зафиксировать дату последней обработки, чтобы вовремя провести следующую. Пропуск профилактики может привести к накоплению паразитов и ухудшению состояния здоровья питомца.

Забота и профилактика

Гельминты представляют серьезную угрозу для питомцев, но своевременная защита поможет избежать проблем. Будьте внимательны к здоровью вашего четвероногого друга и не забывайте о регулярной профилактике!

Уточнения

Гельми́нты (в просторечии глисты́, от др.-греч. ἕλμινς — «паразитный червь», «глист») — общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы.

