Птицы обманывают хищников: вы удивитесь от их стратегии выживания

Некоторые птицы нашли необычный способ защиты своих гнезд: они используют сброшенную змеиную кожу, чтобы отпугнуть хищников. Исследователи из Корнеллского университета обнаружили, что такие виды, как хохлатая мухоловка, размещают змеиную кожу в своих гнездах, особенно в дуплах деревьев. Это поведение помогает снизить количество нападений мелких млекопитающих, которые боятся змей.
Ученые предполагают, что использование змеиной кожи является эволюционной адаптацией, позволяющей птицам повысить выживаемость потомства. Анализ исторических данных показал, что гнезда в дуплах с змеиной кожей в 6,5 раза реже подвергаются нападениям хищников по сравнению с открытыми гнездами.
В ходе эксперимента исследователи разместили более 60 искусственных гнезд, некоторые из которых содержали змеиную кожу. Наблюдения показали, что такие гнезда реже подвергались атакам хищников, подтверждая эффективность этой стратегии.
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