Птицы обманывают хищников: вы удивитесь от их стратегии выживания

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые птицы нашли необычный способ защиты своих гнезд: они используют сброшенную змеиную кожу, чтобы отпугнуть хищников. Исследователи из Корнеллского университета обнаружили, что такие виды, как хохлатая мухоловка, размещают змеиную кожу в своих гнездах, особенно в дуплах деревьев. Это поведение помогает снизить количество нападений мелких млекопитающих, которые боятся змей.

Фото: Openverse by Linton Snapper, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Галка

Эволюционная хитрость пернатых

Ученые предполагают, что использование змеиной кожи является эволюционной адаптацией, позволяющей птицам повысить выживаемость потомства. Анализ исторических данных показал, что гнезда в дуплах с змеиной кожей в 6,5 раза реже подвергаются нападениям хищников по сравнению с открытыми гнездами.

Экспериментальное подтверждение

В ходе эксперимента исследователи разместили более 60 искусственных гнезд, некоторые из которых содержали змеиную кожу. Наблюдения показали, что такие гнезда реже подвергались атакам хищников, подтверждая эффективность этой стратегии.